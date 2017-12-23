張庭宣布退居幕後　韋貴妃恐成絕響

藝人張庭今(23)日偕同老公林瑞陽現身「Tin’Secret庭秘密」台灣旗艦店開幕記者會，該場活動主持人是綜藝大哥徐乃麟。張庭夫婦一踏上紅毯，立刻引起粉絲一陣瘋狂，紛紛放聲尖叫。受訪時，張庭透露，「我可以退休了，會減少演戲，希望退居幕後。」她未來將退居經營者角色。

張庭與林瑞陽夫妻的事業相當成功，林瑞陽透露，「月銷超過人民幣一個億。」令人佩服他們從演藝圈轉戰美妝界成績竟如此出色。張庭因為《武媚娘傳奇》的反派角色韋貴妃一角，兩岸三地人氣再創新高，對於經營者與演員的身分拿捏，她做出了取捨，「未來我會減少演戲，希望退居幕後，老實說，真的可以退休了。」此話一出，讓期待她推出新作的粉絲相當惋惜。