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娛樂

張庭宣布退居幕後　韋貴妃恐成絕響

記者吳維書／台北報導2017/12/23 16:04
▲林瑞陽、張庭（右）出席自家美妝、保養品牌開幕記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）
▲林瑞陽、張庭（右）出席自家美妝、保養品牌開幕記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

藝人張庭今(23)日偕同老公林瑞陽現身「Tin’Secret庭秘密」台灣旗艦店開幕記者會，該場活動主持人是綜藝大哥徐乃麟。張庭夫婦一踏上紅毯，立刻引起粉絲一陣瘋狂，紛紛放聲尖叫。受訪時，張庭透露，「我可以退休了，會減少演戲，希望退居幕後。」她未來將退居經營者角色。

張庭與林瑞陽夫妻的事業相當成功，林瑞陽透露，「月銷超過人民幣一個億。」令人佩服他們從演藝圈轉戰美妝界成績竟如此出色。張庭因為《武媚娘傳奇》的反派角色韋貴妃一角，兩岸三地人氣再創新高，對於經營者與演員的身分拿捏，她做出了取捨，「未來我會減少演戲，希望退居幕後，老實說，真的可以退休了。」此話一出，讓期待她推出新作的粉絲相當惋惜。


▲張庭想要退居幕後。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

林瑞陽在日前活動曾說老婆拍戲是「浪費生命」，對此，張庭解釋，「我還跟他說呢，你早教我經營，我今天就不是這樣了。」林瑞陽點頭稱讚，「她真的很有天分。」張庭笑說，「現在還是有很多真人秀來找我演出，但是啊，我心態調整不過來，徐崢導演就問我，『叫妳跪，妳跪嗎？叫妳哭，妳就哭嗎？』我的確做不太出來了，可能因為習慣當老闆指揮別人，現在要我聽別人發號司令，可能有點難。」

關鍵字張庭林瑞陽tin’secret庭秘密退居幕後
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