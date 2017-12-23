澎湖縣公務人員協會　冬至團圓會員圍爐話家常

為歡慶冬至、凝聚澎湖縣公務人員向心力，澎湖縣公務人員協會今(23)日中午12時在龍星餐廳舉行第2屆第2次理監事聯席會暨冬至齊慶團圓聯誼活動餐會，縣長陳光復受邀到場，肯定公務人員協會為本縣公務同仁籌畫各項豐富活動，讓同仁忙碌公務之餘都能獲得心靈成長與壓力紓解，也期盼同仁們在工作崗位上繼續努力，為澎湖永續發展的美好未來共同打拚。

陳縣長致詞時肯定公務人員協會在前任理事長蘇文章領導下，會務運作順暢，共辦理「年菜慶團圓」、「點心烘焙」、「五鄉一市座談會」、「南方四島踏查」、「馬術樂逍遙」、「金門尋幽探訪」等活動，各項活動內容豐富且兼具多元性，讓公務同仁適度放鬆，釋放平日工作壓力，達到身心靈平衡，現任理事長莊華州接棒後，協會也會繼續為大家服務，讓會務更順暢、更健全。



▲陳光復受邀到場，肯定公務人員協會為公務同仁籌畫各項豐富活動。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

陳光復表示，澎湖位處離島地區，交通、醫療不方便，公務人員流動率高，留住優秀人才不易，往往服務年限一到便請調回台灣，澎湖離島加給相較金門、馬祖，對於公務人員而言實在不公平。他指出，昨日與中央政府高層開會，爭取澎湖縣公教員工「離島加給」比照金馬改列「第三級」，此一方向他持續爭取、努力當中，期望能盡快獲得中央決定，為地方留住更多人才。