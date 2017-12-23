壓力大頭髮掉不停 頭皮按摩可改善

劉紹毅解釋，頭部血管大多分布在兩側，中間的循環本來就比較差，一旦壓力大、生活作息不正常，恐影響荷爾蒙及代謝，使血液循環更差，頭髮沒有養分就會變細、變稀疏，最後掉髮。

書田診所皮膚科主任劉紹毅日前受訪時表示，根據臨床觀察，過去男性落髮高峰期為30至40歲，女性則為40至50歲，但近年落髮年齡已提早5至6年，以壓力、作息不正常導致的「生理性落髮」占大宗。

（中央社記者張茗喧台北23日電）現代人壓力大、作息亂，掉髮狀況也愈來愈嚴重。醫師傳授3步驟頭皮按摩，每天睡前按3到5分鐘，可促進頭部血液循環，搭配作息、飲食調整，可延緩5成落髮問題。

改善生理性掉髮，劉紹毅也傳授簡單3步驟頭皮按摩，每天睡前按摩3到5分鐘，可讓頭頂放鬆消腫、改善血流循環，讓髮根有良好的生長環境，按摩時以耳朵兩側、前額兩側額角以及後腦杓為主，切記別往髮量稀疏的頭頂按、也不可拉扯髮根，否則恐讓頭髮愈按愈稀疏。

劉紹毅說，首先，將四隻手指頭放在耳朵兩側上方的顳肌，往頭頂按壓頭部中線；接著，從髮際前額肌開始，小幅度地揉動頭皮，帶動眼角的循環，紓解頭皮的緊繃感；最後，用大拇指按摩後腦的後枕肌，感到頭皮緊緊、熱熱的就是有效。

他表示，睡覺時是毛髮再生的黃金時間，因此睡前促進頭部血液循環，把頭皮按鬆、按軟都有助毛髮再生。

劉紹毅提醒，擔心落髮，20至30歲就要有預防的概念，除了要保持作息、飲食正常、有睡眠充足外，睡前按摩放鬆頭皮可改善循環，同時也應注意不過度整燙頭髮，都能降低落髮危機，如真的有落髮問題，最好在40歲以前及早治療。1061223