為慈善團體募款 英10歲童展露天籟歌喉

柯特尼驕傲的媽媽特普妮（Tupney Courtney）說：「他熱愛唱歌的感覺，也喜歡聽到自己的聲音。他總是在屋子裡到處唱歌，在大家面前唱歌更不是問題。觀眾越多，他表演得越好。」

「太陽報」報導，10歲的柯特尼（Calum Courtney）為了替慈善團體募款，日前在艾塞克斯（Essex）一間艾斯達超市連鎖店的走道上，清唱美國歌手史摩基羅賓森（Smokey Robinson）的名曲「誰在愛你」（Who'sLovin' You）。

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）英國一名罹患輕微自閉症的10歲男童，為了替慈善團體募款，在人來人往的大賣場放聲高歌，他展露天籟般歌喉的影片獲得破百萬次點閱，還讓他得到出唱片機會。

她表示，當時拍攝這支3分鐘影片，是為了讓因為工作無法到場的丈夫看，但是柯特尼的阿姨羅斯（KatyRose）把影片上傳到臉書，讓柯特尼迅速爆紅。

羅斯在臉書表示，外甥超級勇敢，公開獻唱幫忙募款。這支影片目前有超過百萬次點閱，超過1萬5000人按讚，超過1萬2000次分享。

特普妮表示，柯特尼患有高功能自閉症，這雖然讓他有輕微社交障礙，在學校有點難交到朋友，但也讓他在大眾面前唱歌時毫無畏懼，能專注於歌唱。

她說：「我們都說他的自閉症是一種超能力。這個病雖然讓他的生命缺失了一小部分，但也給了他在音樂方面的超能力。他在18個月大時就自學打鼓，他對音樂非常有天份。」

特普妮說：「我父母都從事音樂劇方面工作，而他繼承了他們的血統。」

柯特尼為了幫助英國自閉症協會（NationalAutistic Society），曾在全國防止虐待兒童學會冬季慈善演唱會（NSPCC Winter Charity Ball）上獻唱。現在有製作人看上柯特尼的歌喉，邀請他錄製一首慈善單曲，將於明年發行。1061223