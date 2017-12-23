澎湖燈謎研究大會　陳光復盼世界最美海灣年會時再盛舉

澎湖縣燈謎研究會第14屆第2次會員大會，今(23)日上午11時在嘉華飯店舉行，會員出席狀況踴躍，縣長陳光復特別到場向出席的會員致意，表揚「通信猜謎」及「全勤獎」傑出會員，並肯定燈謎研究會致力於推動燈謎文化，期盼107年世界最美麗海灣年會邀集台灣各謎學研究會共襄盛舉，盛大辦理全國性燈謎大會。

23日會員大會由理事長翁開懷主持，包括陳縣長、副議長陳雙全、議員陳慧玲、文化局長鄭嘉薇及馬公市長葉竹林等人受邀列席，台南市謎學研究會理事長林坤宏也專程前來參與，場面熱鬧滾滾。