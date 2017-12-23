澎湖燈謎研究大會　陳光復盼世界最美海灣年會時再盛舉

澎湖縣燈謎研究會第14屆第2次會員大會，今(23)日上午11時在嘉華飯店舉行，會員出席狀況踴躍，縣長陳光復特別到場向出席的會員致意，表揚「通信猜謎」及「全勤獎」傑出會員，並肯定燈謎研究會致力於推動燈謎文化，期盼107年世界最美麗海灣年會邀集台灣各謎學研究會共襄盛舉，盛大辦理全國性燈謎大會。
23日會員大會由理事長翁開懷主持，包括陳縣長、副議長陳雙全、議員陳慧玲、文化局長鄭嘉薇及馬公市長葉竹林等人受邀列席，台南市謎學研究會理事長林坤宏也專程前來參與，場面熱鬧滾滾。
▲陳縣長頒獎表揚「通信猜謎獎」及「全勤獎」傑出會員。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）
陳縣長表示，猜燈謎是適合闔家老少一起參與的活動，也深受大眾喜愛，不僅可以大小朋友一起腦力激盪，研究燈謎，極富趣味性，也可持續將傳統燈謎文化發揚光大。他肯定燈謎研究會致力推廣燈謎文化，期盼明年世界最美麗海灣嘉年華會舉辦全國性燈謎大會，邀請臺灣各地猜燈謎高手一起來澎湖共襄盛舉。
翁開懷在會中感謝陳縣長三年來燈謎研究會在端午節及中秋節所舉辦大型活動，給予的燈謎研究會的支持，讓活動順利圓滿舉行。
會中，除通過提案討論外，陳縣長並頒獎表揚「通信猜謎獎」及「全勤獎」傑出會員，「通信猜謎獎」有鄭國泰、周福清、呂宜良、王文龍、辛明富、李佑宗、徐明觀、蔡松齡、許玉河、黃瑞萍、許淑芬；「全勤獎」計有周福清、許玉河、陳文哲、辛添榮、徐明觀。會後餐敘聯絡會員間情誼，並進行「會猜」活動，場面熱絡。
▲縣長肯定推動燈謎文化貢獻。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）