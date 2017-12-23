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中央社

中國擬立英烈保護法 誰是英雄先惹議

中央社2017/12/23 16:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北23日電）中國「英雄烈士保護法草案」進入審議階段，但法還沒通過就先引發爭議。中國大陸網友質疑，「英雄烈士」如何界定？還有人問，作假的英烈要怎麼辦？

香港端傳媒引述北京大學法學院教授賀衛方說，英烈的標準不確定，因為某些時代樹立的英烈確有造假問題。以實事求是的精神恢復歷史本來面目，反而會被當作所謂惡意詆毀。

新華視點報導，22日提請中國人民代表大會常務委員會審議的英雄烈士保護法草案規定，禁止侵占英烈紀念設施保護範圍內的土地和設施，禁止破壞、汙損英烈紀念設施。

英烈保護法草案規定，侵占、破壞、汙損紀念設施，侮辱、誹謗英烈，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

香港蘋果日報報導，有關草案引起網友熱議，哪些是英雄烈士？由誰定義？有網友揶揄：如果是作假的英烈怎麼辦？還有網友問，「蔣介石，張學良是不是人民英雄？」

香港端傳媒報導，關於英雄先烈的事蹟細節及定義過去不斷出現爭議。被中國大陸官方認定為「英雄先烈」並出現於大陸文史課本中的董存瑞、邱少雲、雷鋒等共軍人物，都曾被學者或論者對事蹟細節、犧牲原因、人物本身等提出質疑，還有網友用這些形象再創作「惡搞」。

有法學學者認為，「英雄烈士」的法律界定十分困難。另有論者認為，對逝者的名譽保護應當普及至所有人，而非僅僅「英雄烈士」。1061223

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