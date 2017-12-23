天光開廳門 蕭秀芳描述澎湖島民日常

蕭秀芳「天光記得開廳門」詩選，訴說著一位小孩子和外婆、祖父母、家人的生活與對故鄉的日常生活、作息等所見所聞等種種，包括故鄉風景、節慶、風俗、宗教、氣象、古蹟、植物、特產、美食等，一一的呈現，如「在碼頭跳舞的衣服」，是描述著碼頭曬衣繩上不同顏色的衣褲；「好老的房子」中寂寞的佛龕、神音牌與木板門等，都可看到島民的日常；「走進舊牛稠」是以前養牛的地方，像個長滿黑色老人斑的老人，好像老巫婆，趕快逃走。

澎湖文化局今天在生博館舉辦文學獎頒獎典禮，退休校長蕭秀芳同時發表「天光記得開廳門」詩選新書，闡述著澎湖的過往、現在、日常生活以及無法追回的美好時光，從詩書中一起追憶著澎湖故鄉的情景，有如回到時光燧道，倍感親切，特別有家鄉味。

蕭秀芳說，澎湖故鄉的日常生活中，每天天光時分，都要打開廳門，燒香拜拜，天黑時，也要燒香拜拜後關上廳門，阿祖向祖先問早、晚安；冬天時，走在漁村，品嘗肥美的土魠魚、茼蒿與魚丸湯 ，大口吸入新鮮的空氣，有海浪、海鳥的陪伴，一點都不覺得寂寞。

澎湖文化局長鄭嘉薇表示，蕭秀芳今天發表的「天光記得開廳門」新書，透過以說故事方式來訴說常民的日常生活，每首詩選，都有精彩的畫面和故事，有著真實的臨場感般，詳述著一位離鄉背井的澎湖人一樣，無論離開多久遠，那一顆心都牽繫著故鄉的一景一物，人情世故，令人回味再三。

出生澎湖白沙港子小漁村的蕭秀芳，自幼聰敏，早年初中畢業後，保送當時的台南師專（現今台南大學），長期任職教育界長達35年，作育英才無數，先後擔任教師、主任與台中梧棲國小校長等職後退休，除擔任兒童作文評審外，對於兒童閱讀與寫作特別有興趣。

蕭秀芳曾發表有「紫色的美麗」、「六月的早晨」與「微笑海島、戀戀澎湖」等多本童詩、散文與詩選，並曾獲得洪建全兒童文學獎等殊榮，今天現場發表「天光記得開廳門」詩選與簽名會，吸引了滿場的民眾。1061223