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傻眼！買小包湯圓被嫌太少　老闆竟丟桌嗆「污辱我」

生活中心／綜合報導2017/12/23 16:24
▲一名網友買小包湯圓竟被老闆嫌買太少，還嗆「買太少是污辱我」。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名網友買小包湯圓竟被老闆嫌買太少，還嗆「買太少是污辱我」。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

這種態度也想做生意？一名網友趁著昨（22）日冬至，前往市場買湯圓，但因家中人數不多，僅挑了一小包就打算結帳，卻被店家嫌買太少直接丟在桌上，甚至怒嗆「你買這麼少是在污辱我！」讓該網友火大上網發文抱怨。

一名網友在「爆怨公社」中發文，指出自己獨自帶孩子到市場攤販買湯圓，挑了一些湯圓混搭成一小包後拿給老闆，怎知老闆看了一眼就將那包湯圓丟到攤位上「買這麼少，乾脆我送你好了！」該網友解釋，是因家中只有兩大一小吃不了太多，結果老闆卻說湯圓可以冰到元宵節，怒罵「你買這麼少是在污辱我！」

接著，老闆突然指著一位老伯，告訴該網友若老伯不理會他，那該網友挑的小包湯圓就免費送，當下讓該網友相當火大，直接告訴老闆「我也沒差這些東西」。果不其然，老伯並沒理會攤販老闆，老闆便再抓了一把湯圓丟入網友挑的湯圓袋中，秤好50元才賣。

整件事讓該網友氣得大罵「買少錯了嗎？到底是誰在污辱誰？」其他網友看了也相當傻眼，紛紛表示「冰到元宵...我乾脆冰到我小孩結婚生子好了，當女兒紅在賣唷...」「秤重的又沒有少賺是在跩什麼的」「叫老闆別賣啦，退休比較爽啦，丟人現眼」「我做湯圓的盤商，就剛剛有人跟我買了12塊的湯圓，我還是很感謝啊，積少成多啊！」

關鍵字湯圓冬至污辱爆怨公社
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