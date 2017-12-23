傻眼！買小包湯圓被嫌太少　老闆竟丟桌嗆「污辱我」

這種態度也想做生意？一名網友趁著昨（22）日冬至，前往市場買湯圓，但因家中人數不多，僅挑了一小包就打算結帳，卻被店家嫌買太少直接丟在桌上，甚至怒嗆「你買這麼少是在污辱我！」讓該網友火大上網發文抱怨。

一名網友在「爆怨公社」中發文，指出自己獨自帶孩子到市場攤販買湯圓，挑了一些湯圓混搭成一小包後拿給老闆，怎知老闆看了一眼就將那包湯圓丟到攤位上「買這麼少，乾脆我送你好了！」該網友解釋，是因家中只有兩大一小吃不了太多，結果老闆卻說湯圓可以冰到元宵節，怒罵「你買這麼少是在污辱我！」