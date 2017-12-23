每晚都是平安夜 花蓮工作站守護受暴婦孺

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）現代婦女基金會成立「花蓮工作站」及「孩子的安心城堡」，整合各項協助，為目睹家暴兒少成立園地，分齡規劃，盼攜手政府與企業公益夥伴，讓婦幼安心不害怕，每晚都是平安夜。

現代婦女基金會董事長潘維剛表示，過去基金會在花蓮主要提供家暴被害者司法方面的協助，卻發現花蓮地區的受暴婦女處於「服務斷裂」、四處奔波和家暴循環的情境，導致不斷被通報進案，卻無法有效協助。

因此設立花蓮工作站，並開啟「垂直整合」的家暴服務模式，個案從被通報、危機處理到後續安全生活的重建，都在工作站內，且不會換社工，確保個案不會因服務斷裂而流失的「一站式」服務模式。