每晚都是平安夜 花蓮工作站守護受暴婦孺

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）現代婦女基金會成立「花蓮工作站」及「孩子的安心城堡」，整合各項協助，為目睹家暴兒少成立園地，分齡規劃，盼攜手政府與企業公益夥伴，讓婦幼安心不害怕，每晚都是平安夜。
現代婦女基金會董事長潘維剛表示，過去基金會在花蓮主要提供家暴被害者司法方面的協助，卻發現花蓮地區的受暴婦女處於「服務斷裂」、四處奔波和家暴循環的情境，導致不斷被通報進案，卻無法有效協助。
因此設立花蓮工作站，並開啟「垂直整合」的家暴服務模式，個案從被通報、危機處理到後續安全生活的重建，都在工作站內，且不會換社工，確保個案不會因服務斷裂而流失的「一站式」服務模式。
花蓮工作站督導黃守珮表示，工作站主要服務對象為16歲以上婚姻或親密關係暴力的被害者及其家庭成員，今年5月籌設至今，已服務108名受暴婦女，其中近6成為重覆受暴案件，超過半數為中高危機案件，顯示必須投入更充足的資源，才可能打破家暴循環，協助受暴媽媽及孩子遠離傷害。
「過去的經驗讓我們體認到偏鄉個案求助的能力，和都會地區有相當大的落差」。黃守珮說，因應區域需求，花蓮工作站有即時服務、量身訂做、深度陪伴、網絡合作等特色。
黃守珮指出，花蓮工作站的服務統計顯示，有未成年子女的案件中，約有三成合併有孩子目睹家暴的情形。為改變過去目睹兒少總是由媽媽的社工「兼辦服務」、孩子的身心需求無法被個別照顧的現況，現特別安排專屬社工，對孩子進行一對一的輔導，並在需要時，協助並陪著孩子進入法庭作證。1061223