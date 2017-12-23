NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

中印邊界會議 陸媒：雙方允加強溝通

中央社2017/12/23 16:27
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北23日電）中印邊界問題特別代表第20次會晤22日在新德里舉行，印度總理莫迪當天接見中方代表、中國國務委員楊潔篪。據陸媒報導，雙方認為彼此應加強溝通協調，妥善處理邊界問題，維護邊境安寧。

中新社今天報導，楊潔篪22日與印方代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）就中印關係、中印邊界問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

根據報導，雙方在會晤中認為，在兩國領導人引領下，近年來中印關係「總體保持穩定發展勢頭」，中印之間「共同點遠遠大於分歧」。兩國應堅持和平共處五項原則，本著「相互尊重和照顧彼此關切」的精神，「更好地管控和處理分歧」。

報導指出，雙方認為，早日解決邊界問題符合兩國根本利益。雙方要「加強溝通協調，妥善處理有關邊界問題，維護好邊境地區的和平與安寧」。

根據中新社報導，印度總理莫迪在接見楊潔篪時表示，印度始終高度重視對中國關係，願與中方一同加強互利合作，推動兩國關係「健康穩定向前發展」。楊潔篪則說，中國願與印度「成為和平共處的好鄰居，世代友好的好朋友，攜手振興的好夥伴」。

中國領土共與14個國家接壤，至今已與12個國家劃定國界並簽訂條約，僅剩印度、不丹尚未劃定。其中，中印邊界由於尚未劃定，目前僅以「實際控制線」暫時區隔，爭議領土超過10萬平方公里，成為中印關係的最大變數。1061223

每晚都是平安夜 花蓮工作站...美羽球國際挑戰賽 呂氏兄弟...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan