中印邊界會議 陸媒：雙方允加強溝通

根據報導，雙方在會晤中認為，在兩國領導人引領下，近年來中印關係「總體保持穩定發展勢頭」，中印之間「共同點遠遠大於分歧」。兩國應堅持和平共處五項原則，本著「相互尊重和照顧彼此關切」的精神，「更好地管控和處理分歧」。

中新社今天報導，楊潔篪22日與印方代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）就中印關係、中印邊界問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

報導指出，雙方認為，早日解決邊界問題符合兩國根本利益。雙方要「加強溝通協調，妥善處理有關邊界問題，維護好邊境地區的和平與安寧」。

根據中新社報導，印度總理莫迪在接見楊潔篪時表示，印度始終高度重視對中國關係，願與中方一同加強互利合作，推動兩國關係「健康穩定向前發展」。楊潔篪則說，中國願與印度「成為和平共處的好鄰居，世代友好的好朋友，攜手振興的好夥伴」。

中國領土共與14個國家接壤，至今已與12個國家劃定國界並簽訂條約，僅剩印度、不丹尚未劃定。其中，中印邊界由於尚未劃定，目前僅以「實際控制線」暫時區隔，爭議領土超過10萬平方公里，成為中印關係的最大變數。1061223