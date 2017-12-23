宜蘭農舍公聽會 正反意見兩極

為更有效管理宜蘭縣農地與農舍問題，縣府日前訂定「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，並在20日預告，其中「農舍加上農業設施不超過農地40%」。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣政府今天在宜蘭大學舉辦「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」公聽會，聽取各方意見，因支持與反對雙方意見不同，隔空互嗆，場面一度火爆。

由於多名反對者早先登記發言，因此會議一開始就呈現一面倒的反對聲浪，引發其他立場者或支持者不滿，當時部分擁有發言權的反對派也隔空高喊回嗆，會場一度火爆。

甚至還有團體舉起「沒有農業就沒有農舍」、「政府帶頭撕裂人民」、「炒作土地殺雞取卵」等白布條抗議；而認同草案政策的老農回嗆，「支持縣政府」。

「守護宜蘭工作坊」發起人李寶蓮發言指出，農舍不是農業重點，若要為農民著想，請縣府以農為重，依法嚴管農舍，維持農業生產區的完整，不要把力氣花在為違規農舍解套；若要發展豪宅，也請好好規劃低密度住宅區，依法收取地目變更回饋金，用以發展農業、照顧農民。

她也說，農民如果需要賣地，請縣府收購儲備，作為農村住宅規劃時的交換。如此，住豪宅者心安理得，務農者有好的生產環境，蘭陽美景也能世代留存。

6年前從雲林來到宜蘭種稻的小農吳佳玲說，宜蘭縣政府現在有意放寬農舍興建占農地面積10%的規定，並與農業設施混為一談，變相增加至40%，這是農村、農業和農民最大劫難，說是滅農法案也不為過。

吳佳玲表示，若草案通過，其他農業縣市勢必跟上，農地快速水泥化的後果，就是糧食自給率直線下滑，農村嚴重凋敝，後代子孫再無農村美景可看，懇請各界留住農村的未來。

農民李品賞等人則認為，宜蘭潮濕多雨，天候不穩定，務農根本無法有安穩收入。農地對於許多老農來說，是有價值的土地，為何不能放寬農舍興建標準，營造宜蘭農村景觀，發展觀光與休閒業，增加收入。

部分老農表示，代理縣長陳金德的這項政策非常好，農地管理應因地制宜，而非一昧嚴格管控或管制。

余聯興會後說，這場公聽會已充分聽取各方意見，縣府日後必要時會修正草案內容，最後再正式對外公布實施，最快趕在明年元旦上路。1061223