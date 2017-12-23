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花博城市意象文化志工隊授證典禮　林佳龍表揚績優

記者黃玿琮／台中報導2017/12/23 17:05
▲文化志工隊授證典禮中，由市長林佳龍頒獎表揚績優志工。(圖／記者黃玿琮攝2017.12.23)
▲文化志工隊授證典禮中，由市長林佳龍頒獎表揚績優志工。(圖／記者黃玿琮攝2017.12.23)

葫蘆墩文化中心與文化資產處，23日首次聯合辦理志工隊授證典禮，近400位志工參與盛會。以「花卉博覽會」為主題，由志工一手創作的花海石虎家族及入口的馬車設計，打造花博城市意象。由市長林佳龍頒獎並期許志工在未來，提供民眾更優質專業的服務。

「107年度志工授證暨頒獎典禮」在葫蘆墩文化中心舉辦，市長林佳龍頒發特別獎、金銀銅獎及績優志工獎項，並表示大台中志工人數所服務的市民為六都第一，在貢獻度、社會力及質量居首。市府各局處志工約10萬人次，目前計畫中的社會創新實驗基地、社會企業發展國際交流等，提供人才培育及志工終身學習的機會，打造大台中成為志工首都。

葫蘆墩文化中心志工隊成立30年，在文化中心有限的人力與經費資源下，提供龐大的支持力量，可說是最珍貴的人力資產。其中，85歲資深志工莊劉分阿媽於受獎前夕離世，她生前每天必到中心值勤，此次獲得全勤、績優志工獎，卻無法前來領獎，讓志工夥伴們難過不捨。

台中市文化資產處志工服務隊則於2012年初成立，其特殊性在於服務範圍遍佈全市，依據駐點區域本志工隊分成山城、海線、屯區及中區等四支隊共139人；負責市定古蹟及遺址、文化景觀、歷史建築的假日定點導覽解說，讓更多的人可以接觸台中市珍貴的文化資產。文資志工更能從接觸古蹟歷史建築及遺址中，提升個人文化資產涵養與眼界。

關鍵字葫蘆墩文資處文化志工授證
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