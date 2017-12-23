花博城市意象文化志工隊授證典禮　林佳龍表揚績優

葫蘆墩文化中心與文化資產處，23日首次聯合辦理志工隊授證典禮，近400位志工參與盛會。以「花卉博覽會」為主題，由志工一手創作的花海石虎家族及入口的馬車設計，打造花博城市意象。由市長林佳龍頒獎並期許志工在未來，提供民眾更優質專業的服務。

「107年度志工授證暨頒獎典禮」在葫蘆墩文化中心舉辦，市長林佳龍頒發特別獎、金銀銅獎及績優志工獎項，並表示大台中志工人數所服務的市民為六都第一，在貢獻度、社會力及質量居首。市府各局處志工約10萬人次，目前計畫中的社會創新實驗基地、社會企業發展國際交流等，提供人才培育及志工終身學習的機會，打造大台中成為志工首都。