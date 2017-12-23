體恤員警寒風中執勤艱辛　台中市警友總會分送暖暖包禦寒

因應冷氣團來襲，關心員警在寒冬中的執勤安全，臺中市警友總會東勢辦事處副主任陳宏鑫，21日到東勢分局致贈「暖暖包」，避免員警在外出勤時受寒；同時為勉勵員警維護治安的成果，頒發線上破案及績優獎勵金。豐原警分局也精心為分局的外勤員警們購置「禦寒三寶」，「湯圓」、「薑茶」、「暖暖包」，慰問所有在寒風刺骨中仍堅守崗位的員警。
東勢警友辦事處副主任陳宏鑫指出，員警工作辛勞，不論天氣好壞皆須在外執勤，為民眾服務；最近寒流一波波，員警在深夜時分仍須在外巡邏，轄區交通、治安均有顯著改善，而為員警添購保暖用品；東勢警友辦事處做為警察有力的後盾，只要員警有需求，辦事處將盡全力支持。
東勢派出所女警洪蘭恩等收到暖暖包表示，暖暖包在寒流來的時候真的非常實用，很感謝警友辦事處在寒冬中送暖。東勢警分局副分局長鐘仁亨表示，藉由警友辦事處的支持，讓員警工作無後顧之憂，未來將持續在治安、交通及為民服務工作上努力。
豐原警分局長林宏儒，感念基層同仁勤奮不懈為分局付出，為了體恤員警的辛勞，並且關心同仁於寒冬中的執勤安全，精心為分局的外勤員警們購置「禦寒三寶」，「湯圓」、「薑茶」、「暖暖包」，藉由從裡到外、無微不至的全面防寒，以慰問所有於寒風刺骨中仍堅守崗位的同仁。
林宏儒分局長表示，藉由「湯圓」、「薑茶」、「暖暖包」來感謝所有基層同仁，感念員警不論冷冽嚴冬、年節假日，犧牲與家人團圓齊聚的日子，維護治安與交通，只求民眾能安居樂業的犧牲奉獻；分局因為員警們的投入與貢獻，才能妥善為民服務、維護治安及改善交通秩序，共同為轄區居民打造「幸福豐原」的願景。