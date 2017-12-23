體恤員警寒風中執勤艱辛　台中市警友總會分送暖暖包禦寒

因應冷氣團來襲，關心員警在寒冬中的執勤安全，臺中市警友總會東勢辦事處副主任陳宏鑫，21日到東勢分局致贈「暖暖包」，避免員警在外出勤時受寒；同時為勉勵員警維護治安的成果，頒發線上破案及績優獎勵金。豐原警分局也精心為分局的外勤員警們購置「禦寒三寶」，「湯圓」、「薑茶」、「暖暖包」，慰問所有在寒風刺骨中仍堅守崗位的員警。

東勢警友辦事處副主任陳宏鑫指出，員警工作辛勞，不論天氣好壞皆須在外執勤，為民眾服務；最近寒流一波波，員警在深夜時分仍須在外巡邏，轄區交通、治安均有顯著改善，而為員警添購保暖用品；東勢警友辦事處做為警察有力的後盾，只要員警有需求，辦事處將盡全力支持。