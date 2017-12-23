愛樂種子藝術出發 扎根弱童人格養成

謝淑莉說，提琴不只是技能，更重要的是學習過程中培養不放棄的精神，體驗不斷練習所獲得的成就感，相信音樂帶來生命改變的契機。學琴的孩子來自內心的肯定感，化為正向的能量，可抵抗現實生活的困境。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）愛樂種子推動以音樂協助弱勢孩童改變人生，募集二手提琴與專業老師，在偏鄉區奔波教學。這項計畫讓孩子在汗流浹背揮動握弓的手，有更大勇氣逐夢，在曲音尋找改變生命的契機。

愛樂種子樂團原住民身分的小佑由爺爺奶奶撫養長大，家計全靠奶奶一人，早熟的小佑特別珍惜能夠上提琴課的機會，不嫌琴重、不怕練習辛苦，小佑說：「經老師評量後，我很高興可以上台演出，發表成果。」

來自單親家庭，留著短髮的小芸從小渴望學小提琴，但知道獨自養家的媽媽無法負擔她學提琴，小芸將夢想藏在心裡，直到愛樂種子計畫在學校實施，成為第一屆學員，小芸每天不斷練習，現在她坐在離指揮老師最近的座位，在弦樂團擔任重要角色。

謝淑莉說，基金會招募專業具使命感教師、募集二手提琴，深入都市邊緣及偏遠地區長期教學，透過音樂寫下愛與音符的樂章，除扎根藝術教育，也教育孩子在學琴過程，培養面對挫折不輕易放棄的態度。

她表示，教育部106學年度起合作參與「SistemaTaiwan愛樂種子」計畫，目前服務新北市及桃園地區27所學校、成立15個分部、累計分部課1811堂、合奏課90堂，107年1月7日將在新北市政府發表成果分享會。1061223