愛樂種子藝術出發 扎根弱童人格養成

（中央社記者黃旭昇新北23日電）愛樂種子推動以音樂協助弱勢孩童改變人生，募集二手提琴與專業老師，在偏鄉區奔波教學。這項計畫讓孩子在汗流浹背揮動握弓的手，有更大勇氣逐夢，在曲音尋找改變生命的契機。
台北市愛樂管弦樂團文化基金會副秘書長謝淑莉接受中央社記者訪問表示，基金會推動「愛樂種子公益提琴計畫」，盼透過音樂教育，翻轉弱勢孩子困境。
謝淑莉說，提琴不只是技能，更重要的是學習過程中培養不放棄的精神，體驗不斷練習所獲得的成就感，相信音樂帶來生命改變的契機。學琴的孩子來自內心的肯定感，化為正向的能量，可抵抗現實生活的困境。
愛樂種子樂團原住民身分的小佑由爺爺奶奶撫養長大，家計全靠奶奶一人，早熟的小佑特別珍惜能夠上提琴課的機會，不嫌琴重、不怕練習辛苦，小佑說：「經老師評量後，我很高興可以上台演出，發表成果。」
來自單親家庭，留著短髮的小芸從小渴望學小提琴，但知道獨自養家的媽媽無法負擔她學提琴，小芸將夢想藏在心裡，直到愛樂種子計畫在學校實施，成為第一屆學員，小芸每天不斷練習，現在她坐在離指揮老師最近的座位，在弦樂團擔任重要角色。
謝淑莉說，基金會招募專業具使命感教師、募集二手提琴，深入都市邊緣及偏遠地區長期教學，透過音樂寫下愛與音符的樂章，除扎根藝術教育，也教育孩子在學琴過程，培養面對挫折不輕易放棄的態度。
她表示，教育部106學年度起合作參與「SistemaTaiwan愛樂種子」計畫，目前服務新北市及桃園地區27所學校、成立15個分部、累計分部課1811堂、合奏課90堂，107年1月7日將在新北市政府發表成果分享會。1061223