陸委會：小三通團客限制 5人降至3人

張小月說，正在預告中的「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」修正草案中，包括︰增訂補貼小三通航運業者虧損法源依據、放寬107年1月18日前設籍金門、馬祖漁船，得向當地縣政府申請許可，從事金馬與中國大陸兩岸間的水產品運送、並將「小三通」大陸團客最低人數限制從為5人降為3人。

張小月說，這些措施成果，都和兩岸人民權益息息相關，也呼應總統各項施政「以人民為中心」的理念。

（中央社記者繆宗翰台北23日電）陸委會主委張小月今天公布2項兩岸政策規畫，包括將「小三通」中國大陸團客最低人數限制從5人降為3人；以及放寬持有身分證的陸配三親等內血親配偶來台探親等。

另外，陸委會協調內政部移民署規劃小三通陸客入境作業的便捷化措施，包括︰「簡化小三通個人旅遊申請應備文件（不需G簽注）」、「小三通藝文商務交流審查時間由5個工作日縮短為3個工作日」、「放寬小三通旅行事由得從事活動之範圍」等，正由相關機關處理相關行政程序及配套作業中。

張小月提到，對於已取得身分證的陸配，政府已積極研議放寬三親等內血親配偶，如舅媽、姪媳，可以來台探親。對於尚未取得身分證的陸配，也在研議開放二親等內血親及其配偶，如兄弟姊妹、兄嫂、妹夫，可以申請來台探親。

張小月指出，為符合陸配的期待，陸委會及移民署已在整體考量規畫關於陸配三親等血親來台，未成年子女是否可以同行、父母親來台可否多次簽證，以方便安排行程等，並積極推動研修許可辦法。

張小月也提到，立法院於11月7日審議通過「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」。本協議由台澳官方代表簽署，不但彰顯協議官方性質，且建立長期制度化的相互減免稅捐機制，有助台灣空運業者發展及優化台灣投資環境。1061223