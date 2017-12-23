高雄港貨櫃裝卸量回穩　穩固千萬TEU級貨櫃港地位

台灣港務公司董事長吳宏謀23日表示，高雄港貨櫃裝卸量今(106)年第4季貨櫃量回穩，至22日止，貨櫃裝卸量已突破1千萬TEU(20呎標準櫃單位)並持續增加中，已連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港的地位。

台灣港務公司董事長吳宏謀指出，今年對高雄港來說是充滿挑戰的一年，先有韓進海運倒閉與美國總統輪船公司(APL)被達飛海運併購等事件，接著4大海運聯盟從4月重組為3個新聯盟，擴增東南亞直靠北美航線，也導致原有部分貨源無需再借道高雄港中轉。

吳宏謀董事長說，所幸高雄港仍有優良的地理條件與成本優勢吸引航商投資，現代商船承接了韓進倒閉後留下的碼頭，達飛海運也繼受APL現有的碼頭，並續租10年，在各航港同業的支持下，雖然今年下半年遭逢新海運聯盟衝擊轉口櫃，高雄港今年貨量仍然順利突破千萬TEU，鞏固高雄樞紐港地位。