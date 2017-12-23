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高雄港貨櫃裝卸量回穩　穩固千萬TEU級貨櫃港地位

記者黃守作／高雄報導2017/12/23 17:08
▲台灣港務公司董事長吳宏謀23日表示，高雄港貨櫃裝卸量今(106)年第4季貨櫃量回穩，至22日止，貨櫃裝卸量已突破1千萬TEU(20呎標準櫃單位)並持續增加中，已連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港地位。(圖／記者黃守作攝，2017.12.23)
▲台灣港務公司董事長吳宏謀23日表示，高雄港貨櫃裝卸量今(106)年第4季貨櫃量回穩，至22日止，貨櫃裝卸量已突破1千萬TEU(20呎標準櫃單位)並持續增加中，已連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港地位。(圖／記者黃守作攝，2017.12.23)

台灣港務公司董事長吳宏謀23日表示，高雄港貨櫃裝卸量今(106)年第4季貨櫃量回穩，至22日止，貨櫃裝卸量已突破1千萬TEU(20呎標準櫃單位)並持續增加中，已連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港的地位。

台灣港務公司董事長吳宏謀指出，今年對高雄港來說是充滿挑戰的一年，先有韓進海運倒閉與美國總統輪船公司(APL)被達飛海運併購等事件，接著4大海運聯盟從4月重組為3個新聯盟，擴增東南亞直靠北美航線，也導致原有部分貨源無需再借道高雄港中轉。

吳宏謀董事長說，所幸高雄港仍有優良的地理條件與成本優勢吸引航商投資，現代商船承接了韓進倒閉後留下的碼頭，達飛海運也繼受APL現有的碼頭，並續租10年，在各航港同業的支持下，雖然今年下半年遭逢新海運聯盟衝擊轉口櫃，高雄港今年貨量仍然順利突破千萬TEU，鞏固高雄樞紐港地位。

吳宏謀進一步指出，近兩年對高雄港等我國港口來說是關鍵過渡期，隨著全球船舶大型化、航商間併購，以及海運聯盟重組趨勢益發激烈，不僅船公司對於掛靠港的設施條件要求更高，轉口櫃來源市場大幅消失，更對高雄港的轉口櫃量造成重大衝擊，因此，該公司除了積極辦理高雄港第7貨櫃中心的工程與招商作業，提供大型船舶營運基地，更將透過提供高效率服務及獎勵措施與各航商業者攜手合作度過關鍵期，順利迎接高雄港破繭而出。

吳宏謀強調，展望107年，挑戰依舊嚴峻，該公司將會持續與各航商保持密切往來，各海運聯盟東西向主航線也初步配置完成，高雄港現有各聯盟航線可望繼續維持，港務公司也持續鼓勵航商進一步增闢近遠洋航線，以及經營藍色公路，創造航港雙贏局面。
 

關鍵字高雄高雄港貨櫃樞紐港
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