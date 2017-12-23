台中花毯節徜徉花海美景　林佳龍：在地花卉打造花園城市

「2017台中國際花毯節」今(23)日起至2018年1月7日在后里花田綠廊繽紛登場。今(2017)年配合花博，以「花開的聲音」為主軸，22公頃的展區內規畫亮點展區、互動裝置及創意展區，更推出全台首創巨型花卉動態音樂盒「山櫻花開」，呈現色彩繽紛又充滿童趣的花卉樂園。市長林佳龍表示，這次花毯節使用台中在地花卉，希望增加農民收入，也歡迎各地民眾到花毯節欣賞美麗花海、聆聽花開的聲音，期盼逐步將台中打造為花園城市。

市府觀光旅遊局今日舉行台中國際花毯節開幕式，由市長林佳龍、立法委員洪慈庸、市議員謝志忠、陳本添、觀光旅遊局長陳盛山、交通局長王義川等人進行啟動儀式，宣告今年花毯節正式開跑，花博吉祥物虎爸及歐米馬也到場同樂，現場並由8位優秀薩克斯風老師帶來經典樂曲，更邀請知名「身聲劇場」舞者，以花蝴蝶裝扮帶來充滿新意的舞蹈表演，為開幕式增添歡樂嘉年華氣氛。

林佳龍表示，台中為了迎接2018年花博，今年在后里盛大舉辦國際花毯節，更將后里花田綠廊大變身，從過去垃圾掩埋場轉型為生態亮點公園，並改造為美麗花田，現場還規畫「山櫻花開」巨型花卉動態音樂盒，也設有棒棒糖迷宮，相信大人小孩都會喜歡，歡迎攜老扶幼前來欣賞美麗花卉。

他說，其實花朵綻放也有聲音，但現代人因為忙碌，常忽略周遭美好事物，希望透過花毯節的舉辦，讓人們好好放鬆，仔細聆聽大自然的聲音，也希望藉由賞花喚醒大家對美感的體悟，盡情享受花海美景。

立法委員洪慈庸則表示，后里2018年將舉辦花博，今年的國際花毯節將先為花博暖身，而后里的花卉產量很高，每年超過30億元產值，希望透過花毯節推銷台中在地花卉產業；另外，為使這次花毯節的交通更順暢，中央補助460萬元協助進行接駁，2018年花博的電動公車也會補助5,000萬元以上經費，歡迎大家一起響應綠色交通。

觀光旅遊局表示，今年花毯節結合花博，以「聆聽花開的聲音」作為主題，除了有大片花海外，市府更以台中市花「山櫻花」為設計，打造全台首創高6.2公尺、直徑達43公尺的主花毯「山櫻花開」巨型花卉動態音樂盒，音樂盒是以超過10萬株花卉組成，山櫻花外圍以百合、波斯菊、山櫻花等5種台中代表性的花卉為造型，每到整點及半點，花瓣會隨著音樂綻放，展現出花卉共生的美好視覺響宴。

除了有動態立體主花毯外，更特別以花博吉祥物石虎家族和歐米馬為造型，設置花毯及互動裝置，例如「來虎樂陶陶」是用花田綠廊的山坡地形，以石虎家族裡形象俏皮、活潑可愛的來虎為主角，打造長達35米、高12米的大型花毯；「歐米馬快樂頌」則是由歐米馬在花毯上帶著微笑、陶醉吹奏。

觀光旅遊局指出，為行銷2018台中花博，今年花毯節特別打造「石虎家族歡樂頌」，除了石虎造型的花草裝置，花博吉祥物石虎家族也將不定期出現，與民眾同樂。另外，活動現場也規劃台中特色的「花漾食代」美食行銷區與「花現台中農好禮」農特產品行銷區，讓參觀民眾也可以方便品嘗在地農特產。

此外，為降低周邊道路交通衝擊，活動期間將實施交通管制計畫，三豐路與枋寮路口禁止私人車輛進入枋寮路；會場周邊道路於活動期間，也搭配單行管制、禁止停車等管制措施。

市府並規劃4條免費接駁路線，以容易辨識的顏色路線與花博石虎家族為名，分為樂虎(綠)線-后里火車站(后里國小)、虎媽(紅)線-豐原火車站、虎爸(黃)線-中科馬場停車場(馬場路與后科路口)、來虎(藍)線-麗寶樂園等路線，另假日還有歐米馬(紫)線-豐洲路線，接駁遊客至展區，發車班距約20至25分鐘，鼓勵民眾多利用大眾運輸輕鬆賞花。