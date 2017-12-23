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2017山海長征人車接力花蓮開跑　言承旭挑戰個人極限

記者鄭志宏 ／花蓮報導2017/12/23 17:17
▲藝人言承旭現身2017台創山海長征人車接力Hood to Coast台灣測試賽，引起現場不少人的騷動。（圖／台開提供）
▲藝人言承旭現身2017台創山海長征人車接力Hood to Coast台灣測試賽，引起現場不少人的騷動。（圖／台開提供）

2017台創山海長征人車接力Hood to Coast，於今（23）日早上4點鳴槍起跑。藝人言承旭現身花蓮參加路跑活動，他戴著帽子穿著反光背心，被眼尖媒體鏡頭捕抓到；但在他身後出現的不是「志玲姊姊」，而是肌肉男劉耕宏，他低調不願受訪，最後由陳彥博領軍的隊伍以11小時44分完成賽事。


▲台開董事長邱復生小跑一小段路程，以行動支持2017台創山海長征人車接力Hood to Coast。（圖／台開提供）

全程172公里，3,900公尺海拔升降差的山海長征人車接力賽，言承旭跟劉耕宏同一隊，力拚由極地馬拉松冠軍陳彥伯領軍的隊伍，目前極地超馬總冠軍陳彥博隊伍，已經以11小時44分許完成賽事。
 
發源自美國奧勒岡州的HOOD to COAST 首次在花蓮舉辦，由台灣創新發展公司及寶悍運動平台，打造「2017台創山海長征人車接力臺灣賽測試賽」，精彩賽事吸引108隊報名參賽，超過千名觀眾也在場邊助陣加油。


▲HOOD to COAST 台灣站代言人歐陽靖與賽事前輩劉耕宏擔當隊伍的第一棒，搶先踏出第一步宣告正式開賽（圖／台開提供）

代言人歐陽靖二度挑戰擔任第一棒開跑、4大極地超馬總冠軍陳彥博、藝人劉畊宏、鐵人三項謝昇諺等好手對決爭奪總冠軍成為焦點。陳彥博所率領的團隊，在下午4點左右抵達終點，共花了11小時44分許完成賽事，主辦單位說，言承旭、劉耕宏等隊伍預計要在晚間七、八點才會抵達終點。

關鍵字言承旭劉畊宏歐陽靖路跑花蓮縣
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