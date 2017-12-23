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政治

兩岸論壇　吳敦義盼明年4月舉行

記者呂烱昌／台北報導2017/12/23 19:00
▲國民黨吳敦義主席23日表示，假如在明年三、四月大陸兩會都結束之後，如果四月份有適當的時機，就可舉行兩岸論壇。（圖／記者戴祺修攝）
▲國民黨吳敦義主席23日表示，假如在明年三、四月大陸兩會都結束之後，如果四月份有適當的時機，就可舉行兩岸論壇。（圖／記者戴祺修攝）

中國國民黨吳敦義主席今（23）日表示，假如在明(2018)年三、四月大陸兩會都結束之後，如果四月份有適當的時機，就可舉行兩岸論壇，因為大陸方面已在催促國民黨盡快派人與他們商量要談的議題。

吳敦義23日出席由中華兩岸民族藝術文化交流協會所主辦「新台灣之子歲末迎新大聯誼」，會前受訪時表示大陸方面已在催促盡快安排兩岸論壇。

吳敦義表示，論壇的議題必須先有共識，我們希望議題首先是陸客來台人數，應該要維持正常；其次，台商在大陸的投資應該受保障，台幹台商與在大陸工作的人民，應受到良好的關照；其三，兩岸學生交流要更正常，目前大陸來台學生也少很多。

吳敦義指出，既然海基會與海協會無法溝通，希望論壇能討論國民黨將來能擴大在大陸的台商服務中心。他指出，明年大陸兩會都結束之後，如果四月份有適當的時機，希望就可舉行兩岸論壇，因為大陸方面已在催促盡快派人與他們商量要談的議題，因此就請大陸事務部周繼祥主任去洽談。

針對媒體詢問如果順利成行，會見習近平總書記是否在此次洽談題目之列，吳敦義回應「目前不能講」。他說，必須等到此次磋商之後，地點、時間、討論議題有哪些、應該是怎樣的會見、人數應該有多少，都要商量過才行，參加人數不會很少，大約會有上百人以上。

關鍵字吳敦義習近平兩岸論壇
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