兩岸論壇　吳敦義盼明年4月舉行

中國國民黨吳敦義主席今（23）日表示，假如在明(2018)年三、四月大陸兩會都結束之後，如果四月份有適當的時機，就可舉行兩岸論壇，因為大陸方面已在催促國民黨盡快派人與他們商量要談的議題。

吳敦義23日出席由中華兩岸民族藝術文化交流協會所主辦「新台灣之子歲末迎新大聯誼」，會前受訪時表示大陸方面已在催促盡快安排兩岸論壇。

吳敦義表示，論壇的議題必須先有共識，我們希望議題首先是陸客來台人數，應該要維持正常；其次，台商在大陸的投資應該受保障，台幹台商與在大陸工作的人民，應受到良好的關照；其三，兩岸學生交流要更正常，目前大陸來台學生也少很多。