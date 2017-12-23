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新竹縣優質椪柑品質評鑑　寶山鄉宋松光勇奪特等獎

記者常似虎／新竹報導2017/12/23 17:21
▲新竹縣優質椪柑品質評鑑競賽，由寶山鄉柑農宋松光勇奪特等獎。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.23）
▲新竹縣優質椪柑品質評鑑競賽，由寶山鄉柑農宋松光勇奪特等獎。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.23）

新竹縣優質椪柑品質評鑑競賽，今（23）日上午舉行，同時也慶賀寶山鄉油田村集會所落成，結果竟然雙喜臨門，由寶山鄉的柑農宋松光奪下特等獎，讓寶山鄉農會倍添光彩。


▲寶山椪柑甜度均達12度以上，最高甚至達13.9度，吸引許多消費者採購。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.23）

新竹縣椪柑種植面積235公頃，產量約3,900公噸，主要分布於新埔鎮、峨眉鄉、寶山鄉及關西鎮等地；產期為每年11月底至12月間，為冬季當令且重要的年節果品。寶山鄉農會為提高農友對生產品質之重視，提供農友經驗與技術交流之場合，以提升椪柑之栽培管理技術，特別結合寶山鄉油田村集會所落成典禮舉辦椪柑品質評鑑，為盛產上市的椪柑品質把關。


▲寶山鄉農會結合油田村集會所落成典禮，舉辦椪柑品質評鑑競賽。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.23）

評比方式為果形外觀色澤20％、果肉質地20％、口感風味30％、糖度30％，參加點數計37點。由於氣候適宜，甜度均達12度以上，最高甚至達13.9度，果品品質優良，吸引許多消費者採購，支持本地當季優質椪柑。


▲新竹縣優質椪柑品質評鑑競賽，由寶山鄉柑農宋松光勇奪特等獎。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.23）

評鑑結果由寶山鄉果樹產銷班第16班宋松光榮獲特等獎殊榮，其他優勝名單為，頭等獎：鍾順發、貳等獎：楊新發、江日慶、參等獎：何義煥、余振全、李永安、優等獎：徐清亮、彭俊發、袁森雄、李文秀等人；縣府秘書長蔡榮光、農業處長邱世昌等人特別共襄盛舉，頒獎表揚獲獎的柑農。

關鍵字新竹縣寶山鄉農會椪柑宋松光
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