聖誕紅不「開花」？業者揭密　見光一次等七天

25日就是聖誕節，坊間街頭出現不少聖誕樹、聖誕紅等裝飾，有民眾想拿出105年買的聖誕紅出來應景，可是卻遲遲不開紅花，只見綠葉，苦笑聖誕紅變成聖誕綠。田尾公路花園鳳凰花園業者許再生說，聖誕紅怕光，最忌諱開花期照到光，超過半小時就不行，見光一次就晚七天開花。

許再生表示，每逢聖誕節前就有顧客來問，為什麼先前買的聖誕紅沒有開出紅色的花，經了解才知道，原來顧客不了解聖誕紅開花特性，長期將聖誕紅種在有路燈、庭園燈下的花圃裡，遇到開花結苞期，晚上卻沒做「避光」措施，導致以為還在日照，只長綠葉不開花。



▲聖誕紅怕光，最忌諱開花期照到光。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

許再生指出，聖誕紅紅葉稱苞葉，常被誤認為花，但它的花是開在枝葉頂端的黃色小花蕾，每年十月聖誕紅進入結苞期，聖誕紅會開始懼光，所以五點落日後，可用不透光的袋子覆蓋，保持十四個小時以上的完全黑暗，並持續六十周以上，如此就能在十二月時準時開花，任何短暫的曝光，都可能會擾亂、延遲開花。

許再生說，曾有一次在入夜後，忘記將一批發苞期的聖誕紅用黑布覆蓋，足足照了一整晚的燈光，原本預估在十二月初出貨，因為冒不出紅葉遭退貨，足足多等一個禮拜開花冒葉後才交貨。