川普大權在握 上任近一年兌現10大承諾

這個川普在競選時喊得震天價響的承諾多半已實現。川普競選期間，印有炸毀IS標語的T恤和圓形徽章到處都賣。川普誓言祭出傳統戰打法，默許更多平民死傷，授權將領決策。敘利亞城市拉卡（Raqqa）雖於10月宣告收復，但也幾乎被美國支持的戰士摧毀殆盡。伊拉克總理12月宣布，已從IS手中全面收復失土。川普終於可以和小布希一樣驕傲地宣布「任務達成」。

美國雅虎政治總編輯佛朗克-魯塔（GaranceFranke-Ruta）整理了川普今年兌現的10大承諾。如果川普尋求連任，這些兌現的競選支票將成為他爭取選票的主要工具。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普2017年1月上任以來爭議不斷，聲望低落，多項重要承諾沒有下文，或遭法院阻擋，但他畢竟是白宮主人，享有最高的行政權力，有些他決心推動的事，誰也擋不了。

●保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）繼任人選

川普1月31日提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）接下保守派大法官史卡利亞的遺缺，「紐約時報」（NYT）形容戈蘇奇和史卡利亞兩人是同一模子。戈蘇奇人事案於4月初在參議院以54票對45票通過。

●退出跨太平洋夥伴協定（TPP）

川普競選喊出要把多邊貿易協議，改為一對一單邊協議。就職後第一個正式工作日，川普就宣布退出12國簽署的TPP。TPP被視為歐巴馬政府的招牌政績。批評人士說，華府退出TPP，只會助長中國在亞太地區勢力。

●取消巴黎氣候協定

川普6月宣布美國將退出這個全球197個國家簽署的氣候協定。由於這項氣候協定是在川普當選前幾天生效，退出的程序沒有那麼容易。退出需要4年時間，可能確定後不久，又到了2020年大選。

●調降企業稅

川普競選時發下豪語承諾當上總統後要調降哪些稅，其中包括企業稅從35%降至15%，稅級由7級減少到3級，廢除遺產稅等。國會剛通過的稅改案中，企業稅由35%降低至21%。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）專欄作家麥曼納斯（Doyle McManus）指出：「稅改將企業減稅放在第一優先，減稅好處約70%都在這。」

●廢除並取代歐記健保

國會共和黨數度推動在單一法案廢除並取代歐記健保多項條文，屢屢受阻，但個人不投保的強制罰款條文，已經在20日通過的稅改法案中被廢除。這項強制罰則被視為是歐記健保的核心條款，無論身體健康或生病一律強制保險。川普政府也想方設法以其他方式破壞投保，像是減少推廣投保的廣告，以及縮短登記投保的時間。

●廢除法規

川普上台後進行The Week網站形容的「美國史上最大規模的廢除法規行動」，一如這位前地產大亨關心鬆綁法規的議題，廢除法規的焦點集中在美國環境保護署和內政部頒布的法令，以及銀行監管法規。川普政府在一些尚未廢除法規的執法上，也採取更寬容的方式。

●開放能源鑽探

這本來是培林（Sarah Palin）2008年競選政見，卻被後來站在她身邊的川普拿來用。川普承諾將再開放公共土地和沿海地區，進行能源探勘。川普4月簽署一項行政命令，准許在北極區、太平洋和大西洋部分地區鑽探油氣，當中包括歐巴馬政府指定的海洋保育區。川普政府也推翻歐巴馬政府禁止新租公共土地開採煤礦的規定。

●結束邊界捉放執法

4月時任國土安全部長凱利（John Kelly）訪問德州艾爾帕索（El Paso）時說：「我們已結束危險的捉放執法政策。」這個說法可能有點言過其實，但有人認為，川普政府不再允許被逮的無證移民在等候法律處置期間不用拘留的作法，已讓上半年試圖穿越邊界人數大減58%。

●承認耶路撒冷為以色列首都

川普12月推翻美國數十年來的外交政策，宣布承認耶路撒冷為以色列首都時說：「之前的總統雖然將這個當成重大競選政見，但他們都沒兌現。今天，我兌現了。」川普政府簽署了中止令，允許美國大使館再駐特拉維夫6個月，持續之前美國總統的政策。（譯者：中央社劉淑琴）1061223