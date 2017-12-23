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限量2018台中花博手札　市政願景館25日起開放索取

記者柳榮俊／台中報導2017/12/23 17:50
▲新聞局以花博主題設計手札，在台灣大道市政大樓惠中樓1樓市政願景館前開放索取。（圖／市政府提供 , 2017.12.23）
▲新聞局以花博主題設計手札，在台灣大道市政大樓惠中樓1樓市政願景館前開放索取。（圖／市政府提供 , 2017.12.23）

台中世界花卉博覽會將於2018年登場，台中市政府新聞局以花博主題設計，推出「2018 TAICHUNG 讓我們一起在台中 聆聽花開的聲音」手札，內頁由可愛的吉祥物石虎家族與歐米馬帶領大家認識花博，25日起在台灣大道市政大樓惠中樓1樓市政願景館前開放索取，數量有限，歡迎把握機會索取。

新聞局表示，2018台中世界花卉博覽會以「花現GNP：Green（綠色）, Nature（自然） and People（人文）」為主題，重新賦予GNP全新定義，呼應綠色永續城市；永續發展是台中花博最重要的核心價值，花博絕非只是一次性的展覽活動，而是藉此帶動台中發展、推動地方建設，並將台中之美推向國際，更將台灣的花卉行銷至全世界。


▲新聞局以花博主題設計手札，在台灣大道市政大樓惠中樓1樓市政願景館前開放索取。（圖／市政府提供 , 2017.12.23）

新聞局指出，《2018 TAICHUNG 讓我們一起在台中 聆聽花開的聲音》手札將自25(星期一)起至27(星期三)開放索取；有意索取的民眾，可自索取期間每日上午1030分起，至市政府台灣大道市政大樓惠中樓﹙A棟﹚1樓市政願景館前領取，每日限量200本、每人限領1本。

關鍵字花博手札石虎家族台中花博
變形金鋼現身卑南　民眾爭相拍照冬至感恩聖誕趴　新瓦屋登場歡樂送

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