限量2018台中花博手札　市政願景館25日起開放索取

台中世界花卉博覽會將於2018年登場，台中市政府新聞局以花博主題設計，推出「2018 TAICHUNG 讓我們一起在台中 聆聽花開的聲音」手札，內頁由可愛的吉祥物石虎家族與歐米馬帶領大家認識花博，25日起在台灣大道市政大樓惠中樓1樓市政願景館前開放索取，數量有限，歡迎把握機會索取。

新聞局表示，2018台中世界花卉博覽會以「花現GNP：Green（綠色）, Nature（自然） and People（人文）」為主題，重新賦予GNP全新定義，呼應綠色永續城市；永續發展是台中花博最重要的核心價值，花博絕非只是一次性的展覽活動，而是藉此帶動台中發展、推動地方建設，並將台中之美推向國際，更將台灣的花卉行銷至全世界。