台中花毯節 林佳龍邀聆聽花開的聲音

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中國際花毯節今天起在后里區花田綠廊登場，台中市長林佳龍表示，歡迎民眾前來欣賞美麗花海、聆聽花開的聲音，期盼逐步將台中打造為花園城市。

「2017台中國際花毯節」今天起至明年1月7日在后里花田綠廊繽紛登場，今年配合花博，以「花開的聲音」為主軸，22公頃的展區內規劃亮點展區、互動裝置及創意展區，更推出全台首創巨型花卉動態音樂盒「山櫻花開」，呈現色彩繽紛又充滿童趣的花卉樂園。

林佳龍表示，這次花毯節使用台中在地花卉，希望增加農民收入，也歡迎各地民眾到花毯節欣賞美麗花海、聆聽花開的聲音，期盼逐步將台中打造為花園城市。