台中花毯節 林佳龍邀聆聽花開的聲音

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中國際花毯節今天起在后里區花田綠廊登場，台中市長林佳龍表示，歡迎民眾前來欣賞美麗花海、聆聽花開的聲音，期盼逐步將台中打造為花園城市。
「2017台中國際花毯節」今天起至明年1月7日在后里花田綠廊繽紛登場，今年配合花博，以「花開的聲音」為主軸，22公頃的展區內規劃亮點展區、互動裝置及創意展區，更推出全台首創巨型花卉動態音樂盒「山櫻花開」，呈現色彩繽紛又充滿童趣的花卉樂園。
林佳龍表示，這次花毯節使用台中在地花卉，希望增加農民收入，也歡迎各地民眾到花毯節欣賞美麗花海、聆聽花開的聲音，期盼逐步將台中打造為花園城市。
林佳龍指出，其實花朵綻放也有聲音，但現代人因為忙碌，常忽略周遭美好事物，希望透過花毯節的舉辦，讓人們好好放鬆，仔細聆聽大自然的聲音，也希望藉由賞花喚醒大家對美感的體悟，盡情享受花海美景。
立法委員洪慈庸表示，后里明年將舉辦花博，今年的國際花毯節將先為花博暖身，而后里的花卉產量很高，每年超過新台幣30億元產值，希望透過花毯節推銷台中在地花卉產業；另外，為使這次花毯節的交通更順暢，中央補助460萬元協助進行接駁，明年花博的電動公車也會補助5000萬元以上經費，歡迎大家一起響應綠色交通。
為降低周邊道路交通衝擊，台中市政府指出，活動期間將實施交通管制計畫，三豐路與枋寮路口禁止私人車輛進入枋寮路；會場周邊道路於活動期間，也搭配單行管制、禁止停車等管制措施。1061223