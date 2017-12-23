台男在菲遭仙人跳 跨海追愛反被軟禁

（中央社記者林行健馬尼拉23日電）真心換絕情!一名癡情台灣男子跟隨在台結識的菲律賓女子遠度菲島，結果反被軟禁勒贖，幸經駐菲代表處救出並協助返台，結束這場夢魘。

20歲台籍陳男的母親，於19日晚向板橋分局報案，稱兒子3月在台工廠任職時認識菲籍女友艾巴坎，兩人開始交往，8月時菲女聲稱懷孕並於12月6日返菲。

陳男於8日追隨到菲國欲與艾巴坎結婚，但陳男抵菲後發現她並無結婚之意，而一味索取金錢，並將他反鎖房間。陳男於是透過網路請母親向台灣警方報案，並打電話向駐菲代表處求助。