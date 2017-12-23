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中央社

台男在菲遭仙人跳 跨海追愛反被軟禁

中央社2017/12/23 17:21
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉23日電）真心換絕情!一名癡情台灣男子跟隨在台結識的菲律賓女子遠度菲島，結果反被軟禁勒贖，幸經駐菲代表處救出並協助返台，結束這場夢魘。

20歲台籍陳男的母親，於19日晚向板橋分局報案，稱兒子3月在台工廠任職時認識菲籍女友艾巴坎，兩人開始交往，8月時菲女聲稱懷孕並於12月6日返菲。

陳男於8日追隨到菲國欲與艾巴坎結婚，但陳男抵菲後發現她並無結婚之意，而一味索取金錢，並將他反鎖房間。陳男於是透過網路請母親向台灣警方報案，並打電話向駐菲代表處求助。

代表處警政秘書將陳男及女友資訊，包括照片、可能位置等，以書面及網路通報菲國警署轉交轄區警局協助。

刑事局同時提供網路科技支援駐菲聯絡組積極營救。

20日晚間，陳男母親電告代表處指出，兒子利用機會脫離菲女，並到附近網咖與母親聯絡，說身上只剩一只小錢包，其餘手機、護照、身分證及行李等均為菲女扣留。

駐菲警政秘書轉知陳男代表處的地址、電話及警政秘書手機等資訊，促請陳男儘快設法搭車來駐處，並強調雖無護照亦能協助他返台。

陳男脫身後一路搭車逃亡，但手機在菲女手中，陳母擔心菲女若知陳男將到代表處求助必然前來阻撓。

為免發生意外，21日一早，陳男搭乘計程車抵達代表處與警政秘書見面，驚魂未定，陳母知悉後，感謝刑事局協助。

不久，菲女果然致電代表處詢問陳男狀況。為免日久生變，警政秘書認為須儘快協助陳男返國，但適逢耶誕旺季一票難求，幸經華航菲律賓公司大力協助，終於安排到當日下午班機返鄉。

代表處立即核發入國證明書供陳男返國，另提供長袖運動外套一件，供陳男返台時禦寒，事件驚險落幕。1061223

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