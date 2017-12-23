世界遺產燈光秀 布魯塞爾大廣場迎耶誕

比利時首都布魯塞爾的頭號觀光熱點就屬大廣場（Grand Place），以宏偉壯觀的巴洛克、哥德式建築聞名，設計精緻輝煌，曾被法國大文豪維克多．雨果（Victor Hugo）譽為是歐洲最美麗的廣場。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）耶誕節腳步近了，被列為世界文化遺產的布魯塞爾「大廣場」，今年豎起22公尺高的耶誕樹，晚上還推出華麗燈光音樂秀，讓來自世界各地的觀光客直喊好美。

為迎接耶誕節，布魯塞爾大廣場每年精心設計各種裝飾及活動，以最濃厚的耶誕氣氛吸引世界各地觀光客，今年則是別出心裁的燈光音樂秀。

布魯塞爾觀光局表示，今年大廣場的耶誕樹是一棵22公尺杉木，來自通過永續管理認證的森林，除了有燈泡及花環等各式裝飾物外，今年特別的是連耶誕樹也成為燈光秀的組成部分，與週遭歷史建築物上的1600盞LED燈同步譜出色彩繽紛秀。

在精心設計的色彩下，大廣場變成一個大畫布，綠色、紅色、白色，各種色彩染上這些歷史建築物外牆，搭配充滿節奏感的音樂，色彩也躍動了起來，聲光盛宴為這個世界文化遺產賦予濃濃耶誕味。

來自墨西哥的羅莎娜（Rosanna）特別在耶誕節前飛到布魯塞爾與先生會面，她對中央社記者說，她對今晚大廣場的燈光音樂秀感到很驚訝，眼前所見的這種美麗很難用言語形容。

另一位來自日本東京的女學生真子正與同學在歐洲旅行，她接受記者訪問時說，沒看過這麼大型的耶誕燈光音樂秀，親眼看到覺得很美很興奮。

布魯塞爾因2016年歷經恐怖攻擊，耶誕假期期間氣氛仍相當警戒，持槍軍人及警察在各熱門景點加強巡邏，大廣場今年藉耶誕燈光音樂秀，仍吸引源源不絕觀光客到訪。1061223