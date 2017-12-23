嘉義市國際管樂節 美麗隊伍踩街

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）第26屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，48支國內外管樂隊、樂旗隊沿街演奏至市立體育場，傍晚在體育場舉行變換隊形晚會，吸引數萬人觀賞。

嘉義市長涂醒哲致詞表示，嘉義市國際管樂節前身是「愛樂者管樂聯合演奏會」，自1993年開始舉辦，原本只有5支隊伍，今年有來自芬蘭、法國、奧地利、日本、泰國、香港的管樂團隊來台共襄盛舉，讓嘉義市成為名符其實的「人文城市‧管樂之都」。

今天下午的管樂踩街啟動儀式，由號稱「台灣法國號教父」的莊思遠指揮，率領200名樂手一起吹奏法國號揭開序幕，接著由嘉義女中樂旗儀隊打頭陣踩街，48支隊伍蜿蜒成一條美麗的長河，非常壯觀。