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中央社

嘉義市國際管樂節 美麗隊伍踩街

中央社2017/12/23 17:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）第26屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，48支國內外管樂隊、樂旗隊沿街演奏至市立體育場，傍晚在體育場舉行變換隊形晚會，吸引數萬人觀賞。

嘉義市長涂醒哲致詞表示，嘉義市國際管樂節前身是「愛樂者管樂聯合演奏會」，自1993年開始舉辦，原本只有5支隊伍，今年有來自芬蘭、法國、奧地利、日本、泰國、香港的管樂團隊來台共襄盛舉，讓嘉義市成為名符其實的「人文城市‧管樂之都」。

今天下午的管樂踩街啟動儀式，由號稱「台灣法國號教父」的莊思遠指揮，率領200名樂手一起吹奏法國號揭開序幕，接著由嘉義女中樂旗儀隊打頭陣踩街，48支隊伍蜿蜒成一條美麗的長河，非常壯觀。

市府今年邀請的外國踩街團隊，包括日本福岡精華女子高等學校管樂團、泰國南邦易三倉學校管樂團、香港青年步操樂團、香港曾璧山中學步操樂團等4支外國團隊，踩街的48支隊伍約共5000人，宛如一場熱鬧的嘉年華會。

涂醒哲指出，2017嘉義市國際管樂節從12月22日至1月1日在嘉義市舉行，由國際簧管家保羅梅耶（PaulMeyer）擔任活動代言人，並邀請日本管樂界重量級人物秋山紀夫，及芬蘭知名指揮家兼法國號演奏家佩特里柯穆藍能（Petri Komulainen）舉辦大師班講座，期盼台灣學子能與國際接軌。1061223

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