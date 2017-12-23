南陽國小119周年校慶　電音三太子、宋江陣學生展創意

雲林縣北港鎮南陽國小為慶祝119周年校慶，於今（23）日舉辦全校運動及園遊會。上午由各年級學生創意進場揭開序幕，接著由電音三太子、宋江陣，還有會長蘇慧敏帶領愛心媽媽與學生們帶來動感舞曲的精彩演出。

洪錫欽校長在致詞時表示，感謝行政院顧問吳錦銘、雲林縣副縣長丁彥哲、雲林縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智、家長會長張瑞祥、愛心會長蘇慧敏等各界貴賓蒞臨及各級中小學校長、主任到場祝賀，歡慶南陽國小119周年校慶。歷年來學校校慶活動的特色，是由學生擔任大會主席，今（2017）年的學生主席是由訓育組長李清妃訓練，六年戊班許巧宜同學代表。校長洪錫欽希望同學在運動會中要展現運動家的精神，服從裁判，秉持著「勝不驕、敗不餒」的精神，來參加今天的各項運動比賽。



▲南陽國小119周年校慶，學生主席是由六年戊班許巧宜同學代表。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.23）



▲副縣長丁彥哲表示，南陽國小是雲林縣歷史第二悠久的學校。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.23）

在觀看各場比賽的空檔，校方也精心安排一系列的成果展，能欣賞到南陽美術班學生的靜態、立體作品及紙粘土社團的作品展覽。



▲學生創作作品成果展。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.23）

走進校園可以感受歡樂的校慶之外，並有學校主任吳泉盧及美術班江昇展老師帶領同學，精心佈置的裝置藝術，除了能感受到聖誕節滿滿的氣氛，也成為今年聖誕節打卡熱點。



▲南陽國小校慶裝置藝術，也是今年北港聖誕節熱門的打卡點。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.23）

家長會會長張瑞祥表示，為了讓學生感受遊園會的氣氛，家長會特別贊助給每位同學５０元園遊卷，讓運動會活動之餘，還能大飽口福，享受血拼的樂趣。同時另外加碼各年級大隊接力第一名２０００元獎金，讓學生high到最高點。



▲競爭激烈的大隊接力。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.23）