邱鏡淳化身客家聖誕老公公　新竹縣冬至感恩Party

為歡渡冬至與溫馨聖誕節，新瓦屋客家文化保存區今（23）日舉辦「冬至感恩聖誕Party」活動；新竹縣長邱鏡淳裝扮成聖誕老公公與小朋友同樂，讓「冬至」、「耶誕節」與「客家文化」巧妙融合，現場氣氛High 翻天，人人爭搶向客家聖誕老公公要禮物。

今天活動由新瓦屋四大市集(青農市集、13好市集、古風車巷弄室集及做家生活趣，合計90個攤位)揭開序幕，下午安排魔術氣球秀、闖關蓋好禮、聖誕音樂Party、親子迷劇場、Hakka草地「童」樂會等一系列豐富精彩的聖誕饗宴。

新瓦屋為了營造溫馨冬至及親子聖誕節氣氛，下午邀請魔幻公爵及菲力帶來精彩的魔術氣球秀，這次使用特別的大氣球融入魔術的新效果；同時為讓民眾進一步認識新瓦屋創藝聚落，特別安排「闖關蓋好禮」活動，限時完成闖關任務就可兌換限量手挽托特包1個，讓民眾紛紛熱情參與。



▲冬至感恩聖誕Party在新瓦屋客家文化保存區歡樂登場。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.23）

此外，古風車巷弄室集在大草坪集結達人創作與冬至聖誕相關手作藝品、可口點心等，有好嚐x卡滋Puffs給您滿百打卡送限量聖誕樹餅乾、愛玩3姊妹的聖誕木作麋鹿聖誕樹裝飾、朵莉手作坊的客味米食冬至湯圓、遇見瓢蟲的麋鹿棒棒糖以及聖誕老公公和果子、迪諾花園多肉手創、小紅帽多肉手作溫飾花朵、MarMarBarBar手作童衣等50個多元新創品牌攤位，吸引大批民眾來市集挑選暖心的禮物，送給親愛的家人或朋友。