NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

邱鏡淳化身客家聖誕老公公　新竹縣冬至感恩Party

記者常似虎／新竹報導2017/12/23 17:57
▲由新竹縣長邱鏡淳（右）裝扮的「客家聖誕老公公」發送小禮物，成了冬至感恩聖誕Party的亮點。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.23）
▲由新竹縣長邱鏡淳（右）裝扮的「客家聖誕老公公」發送小禮物，成了冬至感恩聖誕Party的亮點。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.23）

為歡渡冬至與溫馨聖誕節，新瓦屋客家文化保存區今（23）日舉辦「冬至感恩聖誕Party」活動；新竹縣長邱鏡淳裝扮成聖誕老公公與小朋友同樂，讓「冬至」、「耶誕節」與「客家文化」巧妙融合，現場氣氛High 翻天，人人爭搶向客家聖誕老公公要禮物。


▲冬至感恩聖誕Party在新瓦屋客家文化保存區歡樂登場。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.23）

今天活動由新瓦屋四大市集(青農市集、13好市集、古風車巷弄室集及做家生活趣，合計90個攤位)揭開序幕，下午安排魔術氣球秀、闖關蓋好禮、聖誕音樂Party、親子迷劇場、Hakka草地「童」樂會等一系列豐富精彩的聖誕饗宴。

新瓦屋為了營造溫馨冬至及親子聖誕節氣氛，下午邀請魔幻公爵及菲力帶來精彩的魔術氣球秀，這次使用特別的大氣球融入魔術的新效果；同時為讓民眾進一步認識新瓦屋創藝聚落，特別安排「闖關蓋好禮」活動，限時完成闖關任務就可兌換限量手挽托特包1個，讓民眾紛紛熱情參與。


▲冬至感恩聖誕Party在新瓦屋客家文化保存區歡樂登場。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.23）

此外，古風車巷弄室集在大草坪集結達人創作與冬至聖誕相關手作藝品、可口點心等，有好嚐x卡滋Puffs給您滿百打卡送限量聖誕樹餅乾、愛玩3姊妹的聖誕木作麋鹿聖誕樹裝飾、朵莉手作坊的客味米食冬至湯圓、遇見瓢蟲的麋鹿棒棒糖以及聖誕老公公和果子、迪諾花園多肉手創、小紅帽多肉手作溫飾花朵、MarMarBarBar手作童衣等50個多元新創品牌攤位，吸引大批民眾來市集挑選暖心的禮物，送給親愛的家人或朋友。

關鍵字新竹縣新瓦屋聖誕節客家文化邱鏡淳
台中花博手札　市政願景館索取南陽國小慶119周年　學生展創意

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan