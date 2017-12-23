詮釋老綠男特質 陳師孟：選擇不服從威權

（中央社記者范正祥台北23日電）前總統府秘書長陳師孟今天表示，「老綠男」、「老藍男」的不同，並非主張台灣獨立或與中國統一的立場差異，「不是那麼簡單」；而是老綠男遇到威權選擇不服從，老藍男遇到威權則是選擇服從。

前衛出版社下午在台灣國際會館舉辦陳師孟「老綠男有意見」、綠色逗陣「逗陣看台灣」聯合新書發表會，陳師孟在會中對書名「老綠男」的定義做了一番詮釋。

陳師孟指出，台灣過去爭取民主有反對運動、社會運動、抗爭運動，許多人都有個很特別的人格特質，就是不服從威權，只要是威權就反對，這種人就是老綠男。