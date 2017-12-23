NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

陳琥再現投打雙刀 自評心態還需學習

中央社2017/12/23 17:46
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯新北23日電）中信兄弟隊投手陳琥，今年整季在二軍養成，一度有機會一軍亮相因傷錯過。陳琥表示，目標還是上一軍，但心態還需要學習；今天穀保家商OB賽再拿起球棒，不減業餘投打雙刀架勢。

陳琥在2016年中華職棒選秀，第一輪被中信兄弟隊選進，是備受關注的新秀，因球團設有保護條款，原本就預計最快今年下半季才有機會在一軍亮相；陳琥今年季末原本有機會上到一軍，但因為跌倒受傷錯過機會。

看著這2年被選進的球員陸續升上一軍，心裡難免會著急，「但他們感覺都是已經到準備好的階段了，相對來說我還不是這麼穩定」，陳琥解釋，今年在二軍投球，「感覺每場出賽沒有一個很明確的目標」，心態還有很多需要學習的地方，明年最大的目標，依然是升上一軍。

陳琥在學生時期，是投打雙刀好手，但加入兄弟隊後，球團希望他專職投球，上次站上打擊區已經是去年OB賽，今天穀保OB賽再次站上打擊區，擔任中心棒次第4棒、守二壘，首打席敲出二壘打。

陳琥笑說，過去從來沒有守過二壘，還好都只有處理轉傳球，今天能夠打出二壘打，「是因為大家守備沒有做這麼確實」，他也提到很開心再跟學長、學弟們聚在一起，大家都會聊一些高中時期的趣事。1061223

熱帶風暴侵襲菲律賓 增至133勞團遊行逾時未解散 零星...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan