陳琥再現投打雙刀 自評心態還需學習

（中央社記者謝靜雯新北23日電）中信兄弟隊投手陳琥，今年整季在二軍養成，一度有機會一軍亮相因傷錯過。陳琥表示，目標還是上一軍，但心態還需要學習；今天穀保家商OB賽再拿起球棒，不減業餘投打雙刀架勢。

陳琥在2016年中華職棒選秀，第一輪被中信兄弟隊選進，是備受關注的新秀，因球團設有保護條款，原本就預計最快今年下半季才有機會在一軍亮相；陳琥今年季末原本有機會上到一軍，但因為跌倒受傷錯過機會。

看著這2年被選進的球員陸續升上一軍，心裡難免會著急，「但他們感覺都是已經到準備好的階段了，相對來說我還不是這麼穩定」，陳琥解釋，今年在二軍投球，「感覺每場出賽沒有一個很明確的目標」，心態還有很多需要學習的地方，明年最大的目標，依然是升上一軍。