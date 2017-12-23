「花甲姑姑」海裕芬驚爆未婚懷孕　孩子的爸是…

電影《花甲大人轉男孩》人物海報上，驚見「國民姑姑」海裕芬挺著孕肚，讓粉絲驚喜「姑姑不再是孤老小姐了」，但也紛紛詢問：孩子的爸是誰？

海裕芬打趣說：「謝謝導演圓我一個夢，讓我懷孕！」現實中仍小姑獨處的海裕芬，詮釋孕婦的方法是向身邊已生過的閨蜜取經，她說：「以前都以為大肚子一定要扶著腰和行動不便，但得到的小祕訣是時時記得要摸肚子，卻不用扶腰。」