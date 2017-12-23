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娛樂

「花甲姑姑」海裕芬驚爆未婚懷孕　孩子的爸是…

記者翁新涵╱台北報導2017/12/23 18:03
▲海裕芬（左）未嫁先懷孕！右為阮安妮。（圖／氧氣電影，2017.12.23）
▲海裕芬（左）未嫁先懷孕！右為阮安妮。（圖／氧氣電影，2017.12.23）

電影《花甲大人轉男孩》人物海報上，驚見「國民姑姑」海裕芬挺著孕肚，讓粉絲驚喜「姑姑不再是孤老小姐了」，但也紛紛詢問：孩子的爸是誰？

海裕芬打趣說：「謝謝導演圓我一個夢，讓我懷孕！」現實中仍小姑獨處的海裕芬，詮釋孕婦的方法是向身邊已生過的閨蜜取經，她說：「以前都以為大肚子一定要扶著腰和行動不便，但得到的小祕訣是時時記得要摸肚子，卻不用扶腰。」


▲海報上的魯蛇四兄弟依舊打鬧不休，一旁冷眼看著的「國民姑姑」海裕芬（左）居然挺著孕肚。（圖／氧氣電影，2017.12.23）

海裕芬也自嘲自己肚子大了，胸部卻不夠大，為了實際呈現懷孕漲奶的外形，上戲前胸部得加四層襯墊才夠。海裕芬在電視劇中所飾演的書記官小妹，與四位哥哥都僅是言語衝突，不過在電影版，竟也開始敢跟哥哥們手來腳來，大打出手上演動作戲，讓她過足戲癮。

最令網友驚喜的，莫過於電視劇結局已過世的「花甲阿嬤」，亦現身人物海報當中，導演瞿友寧形容：「阿嬤會是這部電影的一個彩蛋，將以客串身分，出現花甲電影版，請粉絲們一定要進戲院支持。」


▲花甲人物海報之一。有嬤的阿甲像個寶版。（圖／氧氣電影，2017.12.23）


▲嚴正嵐（左二）與江宜蓉作勢親親，暗示這兩對人氣CP將有愛情危機。（圖／氧氣電影，2017.12.23）

 

關鍵字花甲大人轉男孩海裕芬嚴正嵐
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