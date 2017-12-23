南屯區公所募發票做公益　宣傳台中花博打卡再贈禮

「百花聖開迎耶誕、捐發票集愛心」活動，議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英議員服務處副主任古秀貞及中和里長蔡德勇、鎮平里長廖秀麗、楓樹里長陳伯仲等里長及社區發展協會理事長也都親臨參與活動，肯定南屯區公所與民眾共同集結愛心、傳送愛的活動。

台中市南屯區公所今(23)日舉辦「百花聖開迎耶誕、捐發票集愛心」活動，為寒冬送暖，鼓勵民眾捐贈今（2017）年11、12月之統一發票，即可兌換不同好禮，並將當日募得的發票全數捐贈台中育嬰院。



▲民眾捐贈發票送好禮。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.23）



▲現場還有配合宣導花卉博覽會打卡拍照上傳公所臉書。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.23）

南屯區程泰源區長表示，為讓民眾與區公所攜手參與公益活動，特別準備早鳥禮「露營燈」50份，以鼓勵早起參與的民眾；活動現場民眾只要捐贈統一發票3張，即可參加「時來運轉-花現好禮」遊戲，轉動花卉大輪盤，不但讓民眾認識花卉，更可獲得限量版幸運小禮品，以達寓教於樂之目的。

程泰源說，民眾捐贈10張發票可參加好禮3選1（精緻水果花卉月曆、巧手聖誔植栽DIY、魅力花漾盆栽）；現場還有配合宣導花卉博覽會打卡拍照上傳公所臉書，即可獲得精製宣導品。本次活動參與民眾踴躍，趕走寒冽冷氣團，注入熱情傳遞溫馨暖流。

程泰源藉此活動中宣導台中市1999連3年拿下遠見五星服務首獎、道路平坦度連續2年獲內政部評比全國第一，以及2018年世界花卉博覽會等宣傳，屆時期盼大家能呼朋引伴前往欣賞並給予台中市政府支持。並感謝參與活動的所有熱情朋友，因為有你們的支持，活動熱鬧滾滾、愛心洋溢。