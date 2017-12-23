一曲情牽13年 南非祖魯族女來台圓夢

慈濟大學公衛系三年級學生林琪蘿(LungeloThabethe) 來自南非，2004年就讀慈濟在南非援建的「慈濟第一小學」(Amancamakazana primary school)時，代表來台參加活動，用中文感謝慈濟人，並答應證嚴法師要用功、來台讀大學。如今林琪蘿實現承諾，並希望未來能將所學回饋社會。

全球「慈濟大專青年聯誼會」成立25年，今明兩天在花蓮靜思堂舉辦全球慈青年會，來自4大洲13國超過1000位大專青年齊聚一堂，共同發願「重返榮耀、再現風華」。

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）13年前，一群南非祖魯族孩童，遠渡重洋來到花蓮，獻唱「想師豆」給慈濟證嚴法師，表達感謝，這一首曲牽起南非女子林琪蘿投入行善並來台學習的因緣，她目前就讀慈濟大學。

林琪蘿說，一直沒忘記對證嚴法師的承諾，讀中學時成績不錯，還得到慈濟獎助學金，並到南非台商的工廠認真學中文。2013年終於如願來到台灣慈濟大學讀書，先在慈濟大學華語中心學了2年中文，讓中文更加流利。

林琪蘿說，小學時就跟著南非慈濟志工投入當地訪貧工作，原本想讀慈大護理系救人，但考量南非也需要加強環境衛生、長照、健康促進等，所以改報考公衛系，希望能貢獻所學，為人群服務。

慈濟基金會表示，1992年「慈濟大專青年聯誼會」成立，當時台灣只有40所大專院校學生參加，25年後的「慈濟大專青年」(簡稱「慈青」)蔚然成林，全台有超過120多所大專院校成立慈青社，在全球五大洲均有這群年輕的「藍天白雲」身影。1061223