85歲阿嬤走過喪子之痛 樂當環保志工

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）85歲的莊梅桂阿嬤原本擔任環保志工，不過中途經歷喪子之痛，整天足不出戶，在同仁勸說下再回環保站工作，莊梅桂說，從事環保工作把地球當兒子照顧，為環境盡心力。

在慈濟彰化竹塘環保站工作的莊梅桂雖然已經85歲，不過在環保站內，擔任志工的都是年齡跟她差不多的阿公阿嬤，她們賣力的將回收的工業用電風扇、電鍋拆解，將金屬和電線分解出來，工作專注的程度不輸給其他年輕的志工。

莊梅桂20多年前就投入環保志工行列，為了環境健康而努力，在做志工的過程中，也發現身體因為從事勞動而變得健康，不過莊梅桂5年前卻因為在大學任教的兒子因病過世，太過悲傷，天天以淚洗面，足不出戶。