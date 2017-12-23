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中央社

85歲阿嬤走過喪子之痛 樂當環保志工

中央社2017/12/23 18:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）85歲的莊梅桂阿嬤原本擔任環保志工，不過中途經歷喪子之痛，整天足不出戶，在同仁勸說下再回環保站工作，莊梅桂說，從事環保工作把地球當兒子照顧，為環境盡心力。

在慈濟彰化竹塘環保站工作的莊梅桂雖然已經85歲，不過在環保站內，擔任志工的都是年齡跟她差不多的阿公阿嬤，她們賣力的將回收的工業用電風扇、電鍋拆解，將金屬和電線分解出來，工作專注的程度不輸給其他年輕的志工。

莊梅桂20多年前就投入環保志工行列，為了環境健康而努力，在做志工的過程中，也發現身體因為從事勞動而變得健康，不過莊梅桂5年前卻因為在大學任教的兒子因病過世，太過悲傷，天天以淚洗面，足不出戶。

莊梅桂說，當時她不願意出門，只要想到兒子就會流淚，後來是在環保站工作的志工們硬是把她拖出門，拉著她一起做資源回收，一邊工作一邊聊天，悲傷的心情才慢慢調適過來，「把地球當作自己的兒子一樣照顧，為環境盡心力」。

在竹塘環保站工作的志工陳見宗說，目前環保站有20多名志工，大多數的志工在當地務農，大家都是把務農的工作交給下一代後，來環保站當志工，為地球做一些事情，雖然每天一早就要到環保站報到，直到太陽下山才回家，不過大家還是做得很開心。1061223

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