NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

藍委爆中火煤倉工程案流標 中市府澄清

中央社2017/12/23 18:00
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中23日電）國民黨籍立委盧秀燕今天披露台中火力發電廠室內煤倉工程案流標，質疑台中市政府空污改善又破功；台中市政府表示，會落實自治條例的規定，若中火未落實，將依規定裁處。

盧秀燕今天在臉書發文指出，依「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求所有的生煤堆置場必須要改成室內煤倉。台電公告125億元的「台中發電廠1～10號機供煤系統改善工程」（室內煤倉），22日上午流標。

盧秀燕表示，台中市長林佳龍要求並允諾明年底趕工完成的室內煤倉工程，不只跳票延期，連帶的空污改善計畫也可能遙遙無期，中市府允諾空污改善又破功。

對此，台中市政府發布新聞稿指出，有關台電室內煤倉工程這次招標案流標，市府重視的是台電是否履行改善承諾，招標過程尊重台電作業。市府認為，台電應儘速檢討及再次發包，以符合自治條例的規定，市府也會落實自治條例的規定，若中火未加以落實，將依規定裁處。

中市府表示，對於國營事業發包流標，還請立委緊盯國營事業的改善進度，與市府一同努力改善空污，切勿一再見縫插針，甚至刻意攻擊，繼續將空污當成選舉議題，誤導大眾認知，相信市民有判斷智慧，會唾棄這樣的行為。

盧秀燕則再回應指出，林佳龍已經「提前同意換發」中火九張機組執照，拿台電中火束手無策，不管是減煤或125億元室內煤倉工程流標，林佳龍應該好好加強黨內溝通，請行政院多支持其施政，不要把責任推給在野黨立法委員。1061223

勞團遊行逾時未解散 零星...85歲阿嬤走過喪子之痛 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan