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中央社

支持印度製造 印度政府要鐵軌本地採購

中央社2017/12/23 18:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里23日專電）印度鐵路公司計畫向國外採購鐵軌，但印度總理辦公室近日要求印度鐵路公司必須支持「來印度製造」政策，至少要有50%在本國採購。

印度媒體今天報導，總理辦公室已經下令所有政府相關機構，在推動公共資金支持的建設與計畫時，必須採購印度本地產品，以支持「來印度製造」（Make inIndia）計畫。

印度政府已於6月下達新的公共採購命令，要求公共採購必須至少有50%是在本地採購。這項規定是希望鼓勵製造業發展，同時創造就業機會。

儘管印度最大國營鋼鐵廠印度鋼鐵管理公司（Steel Authority of India）與金德爾鋼鐵與電力公司（Jindal Steel and Power）已向印度鐵路公司（Indian Railways）保證可供應鐵軌無虞，但印度鐵路公司仍準備開全球標，向外採購，讓鋼鐵公司和鐵路部感到非常不滿。

印度鋼鐵部批評印度鐵路公司此舉，違背總理莫迪倡導的「來印度製造」計畫。

印度鐵路公司計畫在本財政年度和下個財政年度採購近300萬噸鐵軌，10月時決定撤除本地採購條款，向全球招標，主要是認為印度鋼鐵管理公司生產的鐵軌有很高的不良率。10611223

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