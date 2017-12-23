支持印度製造 印度政府要鐵軌本地採購

（中央社記者康世人新德里23日專電）印度鐵路公司計畫向國外採購鐵軌，但印度總理辦公室近日要求印度鐵路公司必須支持「來印度製造」政策，至少要有50%在本國採購。

印度媒體今天報導，總理辦公室已經下令所有政府相關機構，在推動公共資金支持的建設與計畫時，必須採購印度本地產品，以支持「來印度製造」（Make inIndia）計畫。

印度政府已於6月下達新的公共採購命令，要求公共採購必須至少有50%是在本地採購。這項規定是希望鼓勵製造業發展，同時創造就業機會。

儘管印度最大國營鋼鐵廠印度鋼鐵管理公司（Steel Authority of India）與金德爾鋼鐵與電力公司（Jindal Steel and Power）已向印度鐵路公司（Indian Railways）保證可供應鐵軌無虞，但印度鐵路公司仍準備開全球標，向外採購，讓鋼鐵公司和鐵路部感到非常不滿。