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台大校務會議推薦投票 5候選人過門檻

中央社2017/12/23 18:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學校務會議今天針對8位校長候選人進行「推薦投票」，最新開票結果，共5位候選人通過1/3門檻，將進入遴選委員會階段，包括周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。

台大今年是首度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」的門檻。台大校務會議共173席，今天針對8位候選人一一投票，分成8個票匭，各校長候選人需拿到總席次1/3、至少58張推薦票，才能通過門檻。

校務會議下午4時起開始開票，共有161位校務會議代表參與投票，投票率93%。

中研院前副院長王汎森獲得56張推薦票、94張不推薦票、11張空白票，以些微差距未通過門檻。

前清大副校長吳誠文獲得35張推薦票、114張不推薦票、12張空白票，未通過門檻。

台大電機學院教授吳瑞北獲得52張推薦票、96張不推薦票、13張空白票，未通過門檻。

中研院副院長周美吟開出58張推薦票、37張不推薦票、8張空白票時已達到推薦門檻，按照規定不再繼續開票。

台大前文學院院長陳弱水開出58張推薦票、30張不推薦票、4張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台大電資學院院長陳銘憲開出58張推薦票、83張不推薦票、11張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台大副校長張慶瑞開出58張推薦票、45張不推薦票、4張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

前國發會主委管中閔開出58張推薦票、61張不推薦票、4張空白票、1張無效票時已達到推薦門檻，不繼續開票。1061223

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