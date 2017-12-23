首部兩岸合拍動畫將上映 展現台灣優勢

邱立偉說，兩岸動畫界都面臨從代工轉向原創的難處，這兩者間有一道鴻溝，他比喻：「字寫得好看不代表會寫出好文章」，原創要考慮觀眾類型、重視故事和文化特性，不只是技術上能畫出好作品。

目前已有幾家海外公司想與邱立偉合作，一起進入中國市場，他認為只要模式建立，這會是台灣電影公司發展的一種方式。

邱立偉接受中央社記者採訪時說，跨國合拍片是趨勢，可藉此一起擴大和分享市場。尤其對想進軍中國市場的國家來說，透過合拍能避開每年中國對外片上映的數量限制。

（中央社記者張淑伶上海23日電）首部兩岸合拍的動畫電影「小貓巴克里」年底將在兩岸上映。導演邱立偉說，希望藉由兩岸合拍片的模式，讓台灣發揮研發優勢、不在動畫產業中被邊緣化。

目前他在兩岸多個城市設有公司，台南團隊負責研發創作，台北團隊負責行銷，青島團隊的人數較多，負責動畫繪製。「一直做代工會找不到自己的味道，」邱立偉希望台灣在動畫電影發揮研發創作的優勢，更多生產好作品，由此避免被邊緣化。

「小貓巴克里」找來迪士尼的編劇團隊一起合作，既有國際化的角色塑造，片中又有許多台式街景，展現熟悉的台灣氣氛。

邱立偉本身就是兩岸電影教育的產物。他是土生土長的台南人，台南藝術大學動畫所碩士、北京電影學院導演系博士，從創作影片到經營數家公司，對動畫始終有高度熱情。

因為對導演這個職務好奇，又發現知名的北京電影學院導演系有博士班，邱立偉在2005年到中國就讀。當時兩岸的交流還沒有像現在那麼頻繁，北影的經驗除了強化他的專業，也讓他更了解中國的文化。

邱立偉說，中國的影院經理完全市場導向，票房一差就縮減廳數，「他們節奏很快，每個小時都在看上座率。」

邱立偉認為，當前中國電影市場雖然逐漸成熟，但過度追求排片率的結果，導致部分電影出現「買票房」的弊病，賣座片的題材也不斷重複。而市場雖然欣欣向榮，但還不是「內容為王」，觀眾選擇也很有限。

當前全球華語區的動畫知名角色還太少，邱立偉認為這或許也是創作者的機會，他希望「小貓巴克里」能成為受歡迎的角色。1061223