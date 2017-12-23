耶誕將至 穆斯林國家嚴防教堂攻擊

2名伊斯蘭國（Islamic State）自殺炸彈客17日攻擊巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）衛理公會伯特利紀念教會（Bethel MemorialMethodist Church），造成正在做禮拜的10人罹難、超過50人受傷。

路透社報導，美國總統川普近日宣布打算將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷後，觸怒不少穆斯林，亞洲與中東許多穆斯林占多數的國家尤其緊張。

（中央社巴基斯坦奎達市／開羅23日綜合外電報導）耶誕禮拜等慶祝活動週末登場。在巴基斯坦一個衛理公會教會17日禮拜開始時遭伊斯蘭國槍手襲擊之後，許多國家紛紛上緊發條，加派武裝警衛嚴加防備可能的攻擊。

俾路支省政府計劃24、25日對39間基督教教堂內外部署3000名安全人員。

科普特基督教（Coptic）在埃及首都開羅的最大教堂去年12月發生爆炸案，造成至少25人罹難。埃及內政部表示，科普特基督教明年1月7日的耶誕慶祝活動前，警方將定期搜查教堂周遭街道。

在埃及居少數的基督徒近幾年來成為多起攻擊的目標，其中包括4月棕枝主日（Palm Sunday）時，發生在埃及北部的兩起教堂炸彈攻擊。

25日的耶誕彌撒前，安全部隊已在開羅東北部的天主教主教座堂赫里歐波利斯大教堂（HeliopolisBasilica）主要入口設置金屬探測器，也有警車在外戒備。對天主教與新教基督徒而言，12月25日是耶誕日。（譯者：中央社陳乃瑜）1061223