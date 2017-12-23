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麥寮餐食經驗分享　全國第一個全鄕共餐新典範

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/23 18:48
▲麥寮鄉公所於今（23）日舉辦「食在幸福‧社區共饗」活動，邀請18個共餐據點一同交流辦理餐食經驗分享。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）
▲麥寮鄉公所於今（23）日舉辦「食在幸福‧社區共饗」活動，邀請18個共餐據點一同交流辦理餐食經驗分享。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

麥寮鄉公所於今（23）日舉辦「食在幸福‧社區共饗」活動，邀請18個共餐據點一同交流辦理餐食經驗分享，現場有社區精心準備的1,800個特色便當，由現場民眾票選最喜歡的社區餐食，也有準備熱騰騰的肉包、菜包給鄉親享用。當然少不了社區精彩的舞蹈表演以及豐富的摸彩活動，有電視、冰箱、洗衣機等多項獎品，歡迎大家踴躍參加來摸大獎喔!同時也安排了麥寮社區及多位達人的商品、藝術品等展售，推廣在地特色產業及藝術文創產品。


▲麥寮鄉推廣在地特色產業及藝術文創產品。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

鄉長許忠富表示，麥寮鄉近年來不斷蛻變成長，現在是全國第一個全鄕共餐新典範。因應高齡化社會，公所積極籌備全鄕「食在幸福，社區共餐」計劃，期待可以透過在地化的社區照顧、發揮社區自助互助功能，從2017年8月起開始，陸續在鄉內22個社區開辦「共餐食堂」，每天讓社區鄕親不但吃到健康，同時享受到社區人情味，目前已經陸陸續續啓動18個據點正常運作，總共3,500名鄉親受惠，藉由共餐與鄰居好友閒話家常，讓長者齊聚一堂，歡喜作夥逗陣呷飯。


▲鄉長許忠富表示，麥寮鄉現在是全國第一個全鄕共餐新典範。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

親朋好友齊聚一同用餐，讓人有種幸福溫馨的感覺，而麥寮鄉公所會持續努力推動麥寮食在幸福‧社區共餐美好的理念，展望未來麥寮不斷改變翻轉，讓鄉民有感住在麥寮，食在幸福。


▲鄉長許忠富、立委蘇治芬、議員張健福和議員許志豪，熱情出席。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

 

關鍵字麥寮鄉全鄕共餐麥寮社區
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