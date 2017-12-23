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中央社

全球制裁 中國船隻卻參與走私北韓

中央社2017/12/23 18:33
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北23日電）雖然聯合國安理會22日通過決議進一步制裁北韓，但多名日本、美國、南韓官員透露，包括中國船隻在內的外國船隻，如今卻在公海上將石油提煉品等貨物走私給北韓船隻，進而流入北韓。

目前中國官方尚未就本國船隻涉入這一走私行為，發表任何評論。

日本讀賣新聞報導，根據這些日、美、韓官員說法，北韓正利用公海走私的方式進口所需物資，方式是外國船隻先將北韓需要的貨物運到公海，交給北韓船隻，再由北韓船隻把貨物運上岸。

報導指出，日、美、韓官方認為，有中國籍的船隻參與這類走私行為。

美國政府一直視海上走私為聯合國制裁北韓的漏洞，目前正與國際社會合作，加強取締海上走私貨品到北韓的行為。

報導引述相關消息人士說法指出，北韓9月間被聯合國安理會決議大幅限制進口石油後，便派遣貨船駛往東海，在公海從事這類走私行動。

聯合國安理會今天全票通過第2397號決議，禁止近90%的精煉石油製品輸往北韓，並將每年輸往北韓的原油數量限定在400萬桶，各成員國且須在24個月內遣返境內的北韓勞工。

中國外交部今天也以發言人華春瑩答記者問的名義發表聲明，希望有關各方都能全面、平衡執行包括這項決議在內的安理會涉北韓決議，推進朝鮮半島有關問題和平解決。1061223

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