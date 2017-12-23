六福集團耶誕募禮送愛　招待6千弱勢民眾暢遊樂園

為了讓弱勢孩子們有個溫馨歡樂的耶誕節，六福旅遊集團在耶誕節前夕(23日)舉辦「六福送愛 歡樂滿村」公益活動，免費招待來自全台94個弱勢社福團體6,000名至六福村主題遊樂園遊玩，並將募集到的3,600份禮物，由新竹縣長邱鏡淳、六福旅遊集團執行長莊豐如以及搭乘雪橇車來自北極的耶誕老公公，親手將禮物送給今日入園的弱勢團體孩童們，讓孩子度過歡樂又溫馨的耶誕節。

六福旅遊集團執行長莊豐如表示，自2008年舉辦耶誕公益活動至今已邁入第10年，累計投入近5,000萬、招待5萬多位社福機構弱勢孩童免費入園遊玩；今年參加的團體包括世界和平會、心路基金會、自閉症協會、智障福利協會、家扶及等機構，更有清晨六點遠從高雄、台南出發的社福團體，都是希望能夠幫孩子們完成到遊樂園來遊玩的願望。

到遊樂園遊玩，是許多弱勢孩子們的願望，而且還能夠見到耶誕老公公，更滿足了他們的夢想；六福村今日特別安排來自北極的耶誕老公公，乘著雪橇車、帶著千份禮物驚喜現身，與大家零距離見面、拍照、同樂。



▲六福集團募集禮物，讓每一位入園的弱勢朋友，帶著溫馨禮品返家。（圖／六福旅遊集團提供 , 2017.12.23）

六福旅遊集團表示，無論是招待孩子到樂園遊玩，以及安排耶誕老公公的見面會，都是希望能夠幫孩子們完成耶誕願望、看到孩子們開心的笑容；未來也將持續推動關懷孩童、生態保育、環境教育以及「六福送愛 歡樂滿村」耶誕公益活動。

除了持續招待弱勢團體至六福村遊玩，六福集團也發動全體員工、民眾參與「募集耶誕禮物」活動，總共募集3,600份禮物，讓今日入園的孩子們帶著一份愛的禮物回去，感受社會大眾的祝福、關心及溫暖。