NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

周天成扮葉問 羽球表演賽單挑10個人

中央社2017/12/23 18:33
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天參加贊助商舉辦的活動，他難得當起孩子王，陪桃園會稽國小的10名羽球球員隊員一塊打球，最後他一時興起，請10名小朋友一起上場，替活動掀起高潮。

周天成今前往蘆竹的富暘羽球運動中心，擔任YONEX王者之志活動特別嘉賓，對於客串當「葉問」、一個打10個的橋段，他透露完全是「脫稿」演出，他笑說：「我覺得活動有點太乾了，所以跟主辦單位建議，乾脆叫小朋友全部一起上。」

表演賽中，周天成還上演背後擊球、網前變拍等高難度動作，現場球迷也驚呼連連，比賽打完後他一身球衣也濕透了，他也難得輕鬆地開玩笑說：「因為1個打10個的強度比較高，看我汗流成這樣就知道。」

由於長年在國外比賽，今天活動現場也有不少周天成的粉絲球迷到場幫他加油，也向他索取簽名和拍照，他來者不拒，「最重要的是讓大家看得開心，一方面也來看看球迷，因為平常真的沒有什麼機會可以見到他們。」

今年周天成世界排名一度攀上世界第4，雖然年終以世界第7做收，他仍認為本季是滿意的一年，但強調，未來除要繼續維持，另一方面也要尋求突破，也希望國家隊能引進教練團的概念，且情蒐與科學化訓練的部分能再加強。

對於明年賽季的展望，小天透露雅加達亞運和明年的世界羽球錦標賽，他都希望可以拿到獎牌，為了達成目標，未來賽程安排會更仔細，在重要大賽來臨前也會降低出賽頻率，希望每場比賽都能拿出最好表現。1061223

海基會：台灣團車禍 領隊...柯文哲穿潮服走秀 用愛發電...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan