周天成扮葉問 羽球表演賽單挑10個人

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天參加贊助商舉辦的活動，他難得當起孩子王，陪桃園會稽國小的10名羽球球員隊員一塊打球，最後他一時興起，請10名小朋友一起上場，替活動掀起高潮。

周天成今前往蘆竹的富暘羽球運動中心，擔任YONEX王者之志活動特別嘉賓，對於客串當「葉問」、一個打10個的橋段，他透露完全是「脫稿」演出，他笑說：「我覺得活動有點太乾了，所以跟主辦單位建議，乾脆叫小朋友全部一起上。」

表演賽中，周天成還上演背後擊球、網前變拍等高難度動作，現場球迷也驚呼連連，比賽打完後他一身球衣也濕透了，他也難得輕鬆地開玩笑說：「因為1個打10個的強度比較高，看我汗流成這樣就知道。」