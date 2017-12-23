中租總裁辜仲立大方送現金、郵輪遊　年終逾12個月

中租旺年晚會今（23）日登場，在樂儀隊氣勢磅礡的表演中，中租總裁辜仲立、中租控股董事長陳鳳龍與中實控股董事長黃炳彰揭開序幕，與現場逾3,000名員工暨眷屬同歡，會上還請來阿信、楊丞琳、家家與艾怡良等知名歌手，摸彩最大獎項為現金50萬元，另外還有郵輪雙人遊等，整體活動耗資逾4,000萬元，大方慰勞員工的付出。

中租總裁辜仲立表示，中租整體營運與獲利表現亮眼，旗下中租控股及經營團隊也屢獲海內外多項獎項肯定，為感謝員工辛勞，準備豐富的摸彩獎品與現金獎項，最大獎金是現金50萬元、最大獎品則是郵輪雙人遊，整體活動耗資逾4,000萬元，至於年終獎金則維持歷年水準，業績表現優異的業務同仁可望獲得超過12個月的回饋。

中租控股2017年1至11月合併營收達新台幣374億元，年增9%，獲利部分，累計1到11月稅後純益為87.7億元，年增32%，每股稅後純益(EPS)達7.59元。展望新年，中租控股於中國大陸，資產品質提升已有顯著成效，東協國家包括11月底將在菲律賓正式營運，總計共5家公司。

另外，中實控股旗下中租建設將於2018年銷售北投區建案，海外的中國大陸新增的「商務辦公室」服務，從上海複製到北京。仲博科技泰國廠，順利取得國際知名大廠的合格評鑑，發展可期；台灣的成旅觀光與中實保全也將攜手，提供更高品質的服務。