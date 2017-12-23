雲林縣社區營造PK初賽　李進勇現場加碼再振士氣

展現在地活力，雲林縣推動社區PK賽邁入第九年，今(23)日在斗六人文公園及環保運動公園間公理路，舉辦「安居樂業，雲林驚艷-第九屆社區PK初賽」，吸引縣內60個優秀社區積極角逐第二階段的參賽資格，縣長李進勇更當場加碼，將原本16個的晉級名額提高到20個，大大提振社區民眾士氣，紛紛使出渾身解數努力爭取晉級入場券。



▲社區居民將剪紙文化也帶到評比現場。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）