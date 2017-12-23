雲林縣社區營造PK初賽　李進勇現場加碼再振士氣

展現在地活力，雲林縣推動社區PK賽邁入第九年，今(23)日在斗六人文公園及環保運動公園間公理路，舉辦「安居樂業，雲林驚艷-第九屆社區PK初賽」，吸引縣內60個優秀社區積極角逐第二階段的參賽資格，縣長李進勇更當場加碼，將原本16個的晉級名額提高到20個，大大提振社區民眾士氣，紛紛使出渾身解數努力爭取晉級入場券。
▲社區居民將剪紙文化也帶到評比現場。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）
李縣長表示，雲林縣經營社區營造有成，每個社區都是縣內的瑰寶，感謝社區領導者帶領社區居民們全體動員，將「安居樂業，雲林驚艷」的精神發揮地淋漓盡致，今日在現場看到各個社區展現活力與熱情相當感動，因此決定將晉級名額加碼至20個，入選社區還可獲得20萬元的施作費用，請大家努力展現自己社區的特色，將雲林人獨特的文化及產業特色表現給更多人知道。
▲李縣長至各攤位了解社區特色。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）
縣府城鄉處表示，本(106)年度計畫推動重點不再只是著重單點的硬體施作，競賽主題以「安居樂業，雲林驚艷」為主軸，並結合縣府年度施政重點並因應氣候變遷、永續發展、地方特色產業及友善空間營造等核心思維，更結合「老人照護」、「綠美化」、「全齡環境」、「產業整合」，以及「秘境開發」等概念，展現雲林各社區專屬的自然、人文、產業特色。
▲現場也陳設代表社區的手工藝品。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）
各參賽社區經過近三個月的努力，今日在比賽現場卯足全力針對社區經營成果、社區文化、產業、手工藝及風味餐等特色全力展演，努力爭取進入第二階段競賽的機會。
▲評審委員至各社區攤位聽取簡報。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）