影／劉亮佐帥兒爭當BTS師弟　趙小僑教唱歌

劉子銓外表帥氣，星路看好，他受訪時透露，「今天準備演技跟唱歌，爸爸會教我怎麼演戲。」被記者問到星媽趙小僑是否也有建議？他回答，「有，她教我怎麼唱歌比較好。」詢問劉子銓如果真的甄選上，爸媽真的會讓他去韓國嗎？他誠實回答，「我認為應該不會。他（劉亮佐）其實陪我過來，是希望我來練膽量。」記者詢問劉子銓是否可以在鏡頭前小秀一段，他停頓了幾秒大叫，「還是不要啦。」劉亮佐則在一旁解釋，「把最好的狀況留給評審。他面對媒體還不是很習慣，所以會比較緊張跟不安。」劉子銓這次還與同學金東昱相約參賽，金東昱是台韓混血，如果甄選上，家人相當支持他赴韓發展。



▲劉子銓與同學金東昱(左)一起參加甄選。（圖／記者吳維書攝 , 2017.12.23）

16歲的陳冠叡相當具有明星架式，就讀中正高中舞蹈班的他擁有超強舞技，現場小秀一段，相當吸睛。STC國際培訓學院院長李美英受訪時表示，「這次要找外貌或唱歌、跳舞出色的孩子。」對於SHINee鐘鉉輕生後被人們重新正視的壓力問題，在培訓中是否幫孩子釋放？她表示，「藝人因為自我要求，通常比一般人更為敏感，學院會以輔導來幫助他們轉換心情。」至於外界詬病的奴隸條款，她坦言整體已改善許多，雖然簽約時間會因不同公司而異，但抽成等條件已逐漸變好。



▲陳冠叡舞蹈底子深厚。（圖／記者吳維書攝 , 2017.12.23）

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