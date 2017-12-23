古坑國中小校慶暨跑道啟用　李進勇：讓體育更上層樓

慶祝國中、小部整合三周年及國小部PU跑道竣工啟用，古坑國民中小學今(23)日舉辦校慶運動會暨跑道啟用儀式，縣長李進勇、縣議員王秋足、古坑鄉長黃意玲等人都到場與師生同樂，學生們更以變裝進場的方式，表達對於PU跑道竣工的喜悅。

李縣長表示，古坑國民中小學國小部原PU跑道建於民國82年，使用了20多年，跑道多處破損、積水，危及師生及社區居民運動安全，在地方及議員的陳情下，縣府積極向教育部體育署爭取補助，以450萬元(體育署360萬元，縣府自籌90萬元)的經費進行重新整建，並於12月完工驗收，讓小朋友們有更好的活動空間、也讓體育表現更上一層樓，更成為學校最棒的生日禮物。



▲李縣長到場與師生們同樂。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

黃鄉長表示，感謝縣長及縣府團隊的用心照顧，讓古坑國中小師生們可以擁有舒適、安全的活動空間，也感謝縣府協助爭取內政部營建署的通學步道補助，讓小朋友們有安全的上學之路。



▲客家開口獅團表演，為活動帶來喜氣。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

該PU跑道工程於7月5開工並於12月20完工；工程項目包括200公尺PU跑道整建及周圍排水系統，除了增進教學效能及學生學習成效，並可提供全校學生晨間活動、上課及訓練；校長陳育琳指出，新跑道是師生期待已久的，為了感謝各方支持與協助，校慶系列活動也特地於22日全校總動員清掃社區，同時宣達新跑道完工啟用的好消息讓鄉民知道，歡迎大家一起來運動。



▲學生們在安全、平整的跑道上參與運動會。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）