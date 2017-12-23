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孝子護母殺死家暴父　一審遭判7年半

社會中心／綜合報導2017/12/23 19:08
▲屏東縣28歲陳姓男子，長期目睹父親對母親施暴，為保護母親與父親爆發衝突，持利剪刺死父親後自首。（示意圖／NOWnews）
▲屏東縣28歲陳姓男子，長期目睹父親對母親施暴，為保護母親與父親爆發衝突，持利剪刺死父親後自首。（示意圖／NOWnews）

屏東縣一名陳姓男子，因不滿父親長期對母親家暴，去年7月間為保護母親，持剪刀刺死父親後自首，事後被依殺害直系血親尊親屬罪起訴。但陳男家屬案發後都為他求情，檢方也建請法官減輕其刑，屏東地方法院22日一審判決，陳男被判處7年6月有期徒刑，可上訴。

綜合媒體報導，28歲的陳姓男子退伍後就在家裡的羊肉爐店裡幫忙，2016年7月23日深夜11時許，51歲的陳父無故辱罵妻子「討客兄」、「偷藏錢」等語，還說要把妻子趕出去。翌日凌晨2時，又在家裡以言語辱罵妻子，陳男為了維護母親與父親爆發衝突，憤而拿起桌上的煙灰缸砸向父親頭部，並以利剪朝父親頸部猛刺，導致父親失血過多，送醫不治。

事後陳男主動向警方自首，陳男的阿媽及姑姑也到警局下跪為他求情，阿媽痛罵兒子「惡質」，並表示媳婦跟孫子都很好、很孝順；鄰居也表示陳男平時十分乖巧勤奮，但長期目睹父親家暴，為了保護家人才會失手殺了父親。

而殺害直系血親尊親屬罪法定本刑為死刑或無期徒刑，檢方認為，陳男即使自首，但減刑後的最低刑度仍嫌過重，但他因長期目睹父親家暴，為保護家人才弒父，情堪憫恕，因此建請法官依刑法第59條再減輕其刑。

屏東地方法院22日一審宣判，陳男被判處7年6月徒刑，全案可上訴，陳家人得知判決後低調婉拒媒體訪問，不願多談。

關鍵字孝子弒父家暴殺害直系血親尊親屬
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