孝子護母殺死家暴父　一審遭判7年半

屏東縣一名陳姓男子，因不滿父親長期對母親家暴，去年7月間為保護母親，持剪刀刺死父親後自首，事後被依殺害直系血親尊親屬罪起訴。但陳男家屬案發後都為他求情，檢方也建請法官減輕其刑，屏東地方法院22日一審判決，陳男被判處7年6月有期徒刑，可上訴。

綜合媒體報導，28歲的陳姓男子退伍後就在家裡的羊肉爐店裡幫忙，2016年7月23日深夜11時許，51歲的陳父無故辱罵妻子「討客兄」、「偷藏錢」等語，還說要把妻子趕出去。翌日凌晨2時，又在家裡以言語辱罵妻子，陳男為了維護母親與父親爆發衝突，憤而拿起桌上的煙灰缸砸向父親頭部，並以利剪朝父親頸部猛刺，導致父親失血過多，送醫不治。