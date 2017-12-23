清真市集 帶動民眾擁抱伊斯蘭文化

主辦單位中國回教協會表示，市集除了慶祝協會成立80周年，也希望藉此機會讓伊斯蘭文化走入生活，讓民眾親近並了解伊斯蘭教。根據協會統計，全台約有5萬名本土伊斯蘭教徒，加上外籍勞工和學生，達20多萬穆斯林人口，需要政府進一步推廣伊斯蘭文化和穆斯林友善措施。

中國回教協會表示，由於今年是活動首屆，上千位好奇的民眾將現場60個參展攤位擠得水洩不通，有人試穿伊斯蘭服飾、購買伊斯蘭小吃、圖畫及各種特色商品。

（中央社記者李欣穎台北23日電）伊斯蘭文化及清真美食展今天在大安森林公園登場，現場展示傳統伊斯蘭文化如指甲花彩繪、印尼舞蹈及清真美食，不僅吸睛，也有民眾表示「原來伊斯蘭文化這麼美」。

協會秘書長馬超彥向中央社記者說，近年來，特別是政府新南向政策推動後，民眾在文化、商貿、旅遊上都跟伊斯蘭社會有更多往來，「我們希望讓民眾對伊斯蘭文化有進一步認識」。

馬超彥說，新南向國家有40%的穆斯林人口，加上台灣迅速成長的新移民族群，可以預期伊斯蘭文化將進一步融入台灣人民的生活中。

此外，馬超彥提到，由於穆斯林採土葬，近年也面臨喪葬墓地不足的情況，加上穆斯林服兵役也有特殊的飲食需求，種種衍生問題，尚有待與政府進一步合作。

馬超彥表示，城鄉差距是亟待加強的一環，例如全台120家穆斯林認證餐廳中，有40家在台北，而基隆和彰化則是一家都沒有，都是可以努力改善的目標。

在師範大學讀書的布吉納法索學生那伊柏（NajumIbrahim）說，或許大部分台灣人一輩子也不會認識一位穆斯林，但近年來政府對清真食品及餐廳的認證、祈禱室的設立等措施，讓他「很感動」。

不過，穆斯林社群也表示，政府還有很多地方可以努力。政治大學阿拉伯語文學系兼任講師金玉泉告訴中央社記者說，伊斯蘭教徒如廁完畢後需要用清水清洗，但是台灣公眾場所鮮少有附有蓮蓬頭的廁所，讓他覺得很不方便。1061223